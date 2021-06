Nový šéf strážníků v Plzni přečkal nebývalou revoltu svých podřízených

Protestní petici určenou zastupitelům podepsalo přes 170 ze zhruba 240 strážníků. Strážníci poukazovali především na to, že samostatně nebudou schopni řešit rizikové situace a například zvládat agresivní lidi.

Velitel Vlk oponoval tím, že jednočlenné hlídky by nesloužily v noci a pro řešení nebezpečných situací přes den by si mohly volat posily. Zavedení jednočlenných hlídek zdůvodnil snahou, aby byli strážníci vidět na více místech na ulicích.

Změny ve fungování městské policie její velitel odstartoval v březnu. Po revoltě strážníků radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký z ČSSD změny zastavil. Čekalo se, jak se k plánům Petra Vlka postaví zastupitelé.

Většina 27 ze 45 byla pro, aby velitel dostal příležitost svou koncepci předvést v praxi. Zřejmě se ale bude zavádět opatrným tempem.

Radní Martin Zrzavecký zdůrazňoval, že pro změny nejsou dané žádné pevné termíny. „Není to o tom, že řekneme: Od dneška chodí všude strážníci po jednom,“ uvedl.

Opoziční zastupitele nová koncepce nepřesvědčila. Veliteli vyčetli nedostatečné manažerské předpoklady a zpochybnili jeho schopnost jednat s podřízenými.



„Dle mého soudu mu chybí kompetence pro vedení lidí,“ řekla zastupitelka Magdaléna Štefanová z KSČM.

Zástupci petičního výboru strážníků mluvili o chaosu, který v městské policii od března zavládl, a upozorňovali na kolegy, kteří údajně kvůli změnám odcházejí k jiným bezpečnostním složkám.

Jiří Lodr z KDU-ČSL uvedl, že u manažera je hlavní, aby neztratil své lidi a uměl komunikovat. „A já mám pocit, že vy moc komunikovat neumíte nebo vám to dělá trochu problém,“ řekl Petru Vlkovi.

Magdaléna Daňková z Pirátů varovala, že strážníci se v samostatných hlídkách budou vyhýbat řešení problematičtějších nebo rizikovějších situací.

Radní Zrzavecký novou koncepci obhajoval. „Každá služebna má svého velitele. To jsou profesionálové a oni mají rozhodovat, kam a kolik nasadí strážníků,“ konstatoval.

Práce strážníka spočívá spíš v prevenci

Petr Vlk vysvětloval, že strážníci během jednoho roku použijí donucovací prostředky, jako jsou chvaty nebo pouta, zhruba ve třiceti případech. Obušek nebo hrozbu střelnou zbraní pak zcela výjimečně. „Práce strážníka spočívá spíš v prevenci na ulici. Nespočívá v tom, že někde chytá pachatele,“ sdělil.

Vlk prý nemá informace o tom, že by městskou policii opouštělo neobvyklé množství strážníků. „Věřím tomu, že si většina z nich uvědomí, o co tady jde a v zaměstnání budou pokračovat,“ řekl.

Šéf opozičního klubu zastupitelů Pirátů Pavel Bosák prohlásil, že ve sporu o změny v městské policii proti sobě stojí 40 let zkušeností Petra Vlka u Policie České republiky proti zkušenostem mnoha strážníků, kteří podepsali protestní petici. V nové koncepci podle něj chybí podrobnější údaje, o které by se opírala. „A bez nich se nemůžeme pod tuto změnu podepsat,“ řekl.

Podle Petra Náhlíka v Plzni za poslední desítky let nikdy nebyl proti novému veliteli městské policie tak velký odpor jako nyní. „Jde o to, jestli rada města považuje situaci za únosnou. Já si myslím, že to udržitelné není,“ řekl.



Náhlík se obává, že situace povede k tomu, že městská policie přestane fungovat. Doporučoval zvážit, zda rozhodnutí o výběru velitele městských policistů bylo správné.

Martin Zrzavecký sdělil, že je připraven dál jednat se zástupci odborových organizací strážníků i zástupci petičního výboru a docházet na porady vedení městské policie. „Jsem připraven hledat řešení, aby se to, co říká Petr Náhlík, nestalo,“ slíbil.