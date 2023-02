Šumava je díky jarním prázdninám plná lyžařů, záchranáři vyjíždějí méně

Šumava je v tomto týdnu plná lidí i kvůli jarním prázdninám, které si užívají děti z Plzeňska. „Železná Ruda je nyní zcela zaplněná lidmi,“ popsala situaci ve středu pracovnice železnorudského infocentra.

Horská služba měla od začátku prosince do 14. února 290 zásahů, to je asi o 100 méně než za stejné období v loňské zimní sezoně. Vysvětlení je jednoduché. Na začátku zimy nebyl sníh.

„Během prosince a částečně i v lednu byly některé sportovní areály úplně mimo provoz, některé ho měly omezený. Vždyť kolem Vánoc byly teploty kolem 10 stupňů nad nulou. To se ve statistice muselo projevit. V současné době, kdy se rozeběhly po okresech jarní prázdniny, jsou záchranáři v permanenci. Naštěstí jsme zatím vrtulníky přivolávali jen v jednotkách případů, ne v desítkách, jak tomu bylo v minulé sezoně,“ shrnul náčelník šumavské horské služby Michal Janďura.

Vrtulník zatím naposledy zasahoval v závěru minulého týdne v areálu Kramolín v jihočeské části Šumavy kvůli fraktuře stehenní kosti u mladších lyžařů. Letecká záchranná služba zraněné převážela do traumacentra v nemocnici v Českých Budějovicích.

Sjezdovky i upravované stopy běžeckých tratí na Šumavě jsou plné lidí. Záchranáři předpokládají, že taková situace vydrží nejméně celou dobu jarních prázdnin. Ty budou posledním okresům končit 19. března. Navíc řada škol překládala lyžařské kurzy z prosince a začátku ledna, kdy na horách nebyl sníh, na únor a letošní březen.

Vyčerpaní běžkaři měli nabité mobily

Na rozdíl od minulých let zatím záchranáři nemuseli vyrážet do žádných velkých záchranných a pátracích akcí po lidech, kteří by se ztratili nebo byli pohřešováni. „Měli jsme zatím dvě menší akce, ty trvaly desítky minut. Jednalo se o běžkaře, kteří trochu podcenili délku výletu a zavolali si o pomoc, když se smrákalo. Z našeho pohledu to bylo spíše nalezení v terénu a převoz na parkoviště k autu,“ popsal Michal Janďura.

Zásah záchranářům usnadnilo i to, že vyčerpaní běžkaři u sebe měli nabité mobilní telefony, a jejich lokalizace tak byla jednodušší.

Kromě horských záchranářů jsou i v tomto období v terénu strážci šumavského parku. I ti mohou návštěvníkům hor pomoci nebo poradit, zároveň také kontrolují, aby se lidé nepouštěli do přísně chráněné první zóny, do které je vstup zakázaný.

„Přestupků je zatím méně než obvykle, ale stále jsou. Podobné extrémní případy, jako bylo v minulosti klouzání na zamrzlém Černém jezeře, jsme naštěstí letos nezaznamenali. Naprostá většina lidí se opravdu snaží dodržovat pravidla pohybu v národním parku. Zajímavé je zjištění strážců z terénu, že například na Prášilsko a do jeho okolí se nyní vydává méně lidí, než tomu bývalo v minulých letech. Naopak hodně využívaná je i oblast Kvildska a Modravska,“ popsal mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Hodně lidí na Šumavě znamená více práce i pro policisty. Ti už na parkovištích upozorňují lidi, aby v autech nenechávali nic, co by mohlo přilákat zloděje. „Důležité je také správné parkování, aby auta neblokovala průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. V rámci prevence jsou na svazích i policisté na lyžích, kteří mimo jiné upozorňují sportovce, aby v době, kdy nejezdí, měli odložené lyže a snowboardy zabezpečené,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.