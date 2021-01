Za chození po Čertově jezeře padaly o víkendu několikatisícové pokuty

„I tuto sobotu bylo lidí na Šumavě relativně hodně. Je třeba říct, že většina z nich se chová podle pravidel. Ovšem opět se našli takoví, kteří je porušovali,“ uvedl tiskový mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.



Lidé opět ve velkém zamířili i na Černé a Čertovo jezero. Právě ta se stala o uplynulém týdnu ostře sledovanými místy poté, co turisté chodili na jejich plochu, kam je vstup zakázán a dokonce tam i bruslili. Přestože neukázněných turistů o víkendu spíše ubylo, opět jich bylo možné na zamrzlém jezeře spatřit poměrně dost.

V sobotu proudily k Černému jezeru ze Špičáckého sedla davy lidí. Na „hrázi“ se tvořily hloučky desítek turistů. Ti se většinou chovali slušně, na zamrzlé a zasněžené hladině Černého jezera nebyly v sobotu žádné stopy. Poněkud jiná situace byla u Čertova jezera. Tam stopy byly, redaktor MF DNES tu také zastihl skupinku mladých, kteří se asi 50–70 metrů od břehu fotili.

„Strážci parku odtud opět museli lidi vyhánět. Tentokrát už padly i poměrně velké pokuty, až ve výši 5000 korun,“ sdělil Jan Dvořák.

Podle něho v posledních týdnech na Šumavu často míří turisté, kteří zde nikdy předtím nebyli. „My jsme rozhodně rádi za to, že k nám lidé jezdí. bylo by ale dobré, aby si dopředu něco o vstupu do národního parku zjistili. Obzvláště v zimě pak doporučujeme i z bezpečnostních důvodů, aby chodili hlavně po značených stezkách, tím se vyhnou případným problémům,“ konstatuje.

Stejně jako o minulých víkendech byl i tentokrát na Šumavě velký problém s parkováním. „Na některých místech už nebylo kde zastavit, řidiči tak parkovali všude možné. I za to byli někteří pokutováni,“ dodává Dvořák.

Vyjádření k situaci vydali například na své facebookové stránce železnorudští hasiči. „Nebudeme řešit to, jaké jsou zákazy a nařízení, my se zaměříme na bezpečnost. V prvním případě je to několik tun hokejistů na zamrzlém rybníčku Na Žabákách, který tak výrazně praská a zaplavuje se vodou. Rodiče, trenéři, přemýšleli jste nad tím, jaké je zachraňovat ne jednoho, dva, ale desítky tonoucích? My ano a máme z toho celkem vrásky!“



I jich se dotkly potíže s parkováním. „Na místo se potřebujeme dostat auty, kde máme výbavu a to se kvůli takovému parkování nepodaří ani se šestikolkou, natož s terénním autem či cisternou. Nejde o to, že bychom na místo nedoběhli, to sice dokážeme, ale se značným zdržením a omezeným vybavením na záchranu,“ stojí dále ve vyjádření hasičů.