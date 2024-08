Manchester United? Moje velké přání a dárek pro fanoušky, líčil Koubek

„Bylo to moje velké přání a jsem rád, že takového věhlasného soupeře můžeme v Plzni přivítat. A je to zároveň skvělý dárek pro naše fanoušky. Velký zápas, fotbalový svátek pro celé město. Takový tým sem nedorazí každý rok,“ řekl plzeňský trenér Miroslav Koubek.

„Vysněný soupeř! Je to super pro všechny lidi v Plzni,“ přidal se kapitán Lukáš Kalvach.

Losování hráči i trenéři sledovali ještě ve Skotsku, kde ve čtvrtek výhrou 1:0 proti Heart of Midlothian v odvetě play off stvrdili postup do druhé nejprestižnější klubové soutěže.

Hodinu po poledni se jej v Monaku ujali švédská legenda Glenn Strömberg a bývalý útočník Bilbaa Aritz Aduriz, jenž spouštěl speciální tlačítko a umělá inteligence obstarala zbytek celého procesu. Nejprve Plzni „přihrála“ Frankfurt, záhy Manchester United. Pak už to šlo rychle: Real Sociedad San Sebastian, Ludogorec Razgrad, PAOK Soluň, Dynamo Kyjev, Anderlecht, Athletic Bilbao.

Vybraná společnost.

„Evropská liga nenabízí slabé soupeře, čekají nás nesmírně kvalitní protivníci. Jsou to velké výzvy. Každá taková konfrontace je pro mužstvo studijní materiál a hráče posouvá dopředu. Bude nesmírně složité to výsledkově zvládnout, ale věřím, že se nám to v některých zápasech podaří. Saháme si na evropskou špičku,“ prohlásil Koubek.

Los skupinové fáze Evropské ligy pro ročník 2024/2025.

Hlavní, tedy skupinovou fázi Evropské ligy si Plzeň zkusila zatím čtyřikrát (2012, 2015, 2016, 2017). Dvakrát postoupila do vyřazovací fáze a dvakrát se probila až do osmifinále. V březnu 2013 v něm vypadla s tureckým Fenerbahce (0:1, 1:1), v březnu 2018 pak sehrála skvělou partii se Sportingem Lisabon. Doma smazala díky dvěma trefám současného asistenta Marka Bakoše dvoubrankovou ztrátu, v nastavení druhé půle navíc gólman Aleš Hruška chytil pokutový kop. Až v prodloužení Portugalci díky trefě Battaglii zničili Viktorii myšlenky na čtvrtfinále.

Mimochodem, celé utkání tehdy odehráli Milan Havel s Janem Kopicem, v prodloužení střídal Lukáš Hejda. Všichni tři se teď těší na další zážitky. „Trošku si ze mě kluci dělají srandu, že hraji jen Evropskou ligu nebo Ligu mistrů. Pro mě je to ale další splněný sen po tom, čím jsem si prošel. Před rokem jsem ležel v posteli po operaci achilovky, teď se můžu těšit na krásný podzim,“ svěřil se obránce Milan Havel.

„Všichni soupeři jsou hodně zajímaví. A věřím že i hratelní, chceme podat co nejlepší výkony a udělat nějaké body. Bude to pro nás velké měřítko, zase o level výš než loňská Konferenční liga,“ doplnil Kalvach.

Plzeňská radost po postupu přes Hearts do základní skupiny Evropské ligy.

Pro připomenutí: v nové podobě Evropské ligy, stejně jako v Champions League, už nehledejte základní skupiny, hrát se bude ligová fáze, v níž každý z šestatřiceti účastníků figuruje v jedné obří tabulce. Čtyřiadvacet nejlepších postoupí dál, nejlepší osmička půjde rovnou do osmifinále, zbylých šestnáct se o něj popere v předkole. Finále se hraje 21. května v Bilbau, kde shodou okolností na podzim budou hrát Plzeň i pražská Slavia.

První kolo se hraje 25. a 26. září.

Ale zpět do domácí soutěže. V neděli Viktorii od 20 hodin čeká duel sedmého ligového kola v Liberci. „Nebude jednoduché dát hráče do pořádku, ale máme z čeho vybírat. Věřím, že se připravíme tak, abychom byli úspěšní,“ mínil Koubek.

Mimochodem, na soupisce má i tři hráče, které dnes reprezentační trenér Ivan Hašek nominoval na nadcházející zápasy Ligy národů s Gruzií a Ukrajinou – Pavla Šulce, Lukáše Červa a Lukáše Kalvacha.