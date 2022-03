Jaká byla tato zima pohledem horských záchranářů?

Vrátili jsme se zase do normálních let, i v počtu lyžařů. Nemůžeme ale srovnávat s předchozími dvěma sezonami. U předminulé byl omezený provoz kvůli covidu do 27. prosince, další rok se nelyžovalo vůbec. V právě končící sezoně jsme se v počtech zásahů vrátili na úroveň roků před omezeními.

Nezodpovědní nechávají auta ve vjezdech lesních nebo turistických cest. Špatně zaparkované auto může zkomplikovat záchranu zraněného.