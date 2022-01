Soud snížil muži trest z 20 let na šest let za činnost u proruských separatistů

Plzeňský krajský soud poslal loni v září Lukáše Nováčka za teroristický útok do vězení na 20 let. Ten se proti verdiktu ještě v soudní síni odvolal. Podle plzeňského soudu se Nováček aktivně účastnil bojových operací a byl součástí ozbrojených jednotek.

„Odvolací senát Vrchního soudu v Praze znovu rozhodl tak, že obžalovaný se účastnil činnosti organizované zločinecké skupiny a čin spáchal ve vztahu k organizované zločinecké skupině zaměřené k páchání teroristického útoku, čímž spáchal zločin účasti na organizované zločinecké skupině,“ uvedla mluvčí Vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Soud dnes Nováčka odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání šesti let. Trest si odpyká ve věznici s ostrahou. Verdikt je pravomocný.

Nováček přiznal, že se v červenci 2015 vypravil přes Rusko na Ukrajinu a pobýval tam půl roku v kasárnách separatistů. Odmítl ale, že se tam aktivně účastnil vojenských úkolů.

Tvrdil, že pracoval zejména v kuchyni, škrábal brambory, také prý opravoval školu a nemocnici a odklízel trosky po bombardování. V lednu 2016 přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka.

Muž u soudů uváděl, že do Doněcka přicestoval za dívkou Natašou, se kterou se seznámil přes internet. Její známí mu podle něj nabídli místo u doněcké armády, on ale přistoupil jen na práci civilního zaměstnance, aby si vydělal peníze.

Odvolacímu senátu dnes řekl, že provedl mladickou nerozvážnost, hloupost. “Kdybych v té době věděl, že je to bráno jako terorismus - to nikde nebylo řečeno - tak bych tam nikdy na popud bývalé přítelkyně nenastoupil,” prohlásil.

„To, co jsem tenkrát hledal, jsem našel teď. Přál bych si, abych dostal nějaký alternativní trest. Myslím si, že do společnosti jsem se zařadil. Chodím do práce, starám se o rodinu. Doma mám tři děti,“ řekl dnes Nováček u soudu.

Při odchodu z jednací síně ale řekl novinářům, že jeho proces je politický a že souvisí s tvrzením, že ruská zpravodajská služba GRU stála za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. „Do té doby, než se to řeklo, všichni ti kluci, co tam (na východní Ukrajině) jsou, dostávali podmínku. Od té doby, co začala být celá Evropa zase proti Rusku, dostávají kluci 20 let. Já jsem dostal 20 let, teď šest let, a předtím dostávali podmínku na tři roky. Proč to není rovným dílem a nemám taky podmínku? Kdybych věděl, že jsou to teroristi, tak tam v životě nejdu. Já nejsem terorista, já jsem křesťan,“ tvrdí.

Obžaloba uváděla, že mladík působil v rozvědce, ve strážní službě i jako hlídka a že bojoval s ukrajinskými jednotkami, které bránily svrchovanost a územní celistvost své země.

Jako důkaz sloužily jeho fotografie v uniformě a se zbraněmi či konverzace na sociálních sítích. Nováček je ale vysvětloval tím, že jenom machroval a frajeřil a že snímky zachycující boje si ve skutečnosti stáhnul z internetu.

„V době, kdy odcházel na Ukrajinu, neměl žádný život. „Neměl přítelkyni, měl hromadu dluhů a chtěl začít nový život. Půjčil si proto peníze a odjel. Je jednodušší člověk, nedokázal domýšlet důsledky svého jednání. Jedná impulzivně, což odpovídá tomu, že se prostě sebral a odešel za Natašou, se kterou chtěl začít žít. Myslel si, že ženy z Východu jsou lepší, pro rodinu,“ hájil Nováčka jeho advokát.

Muže z Karlovarska odsoudili za terorismus na Ukrajině (8. 9. 2021)