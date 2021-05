Novou lávku na okraji Plzně čeká zátěžový test, otevřít se má za měsíc

Jedním z důvodů, proč se otevření nové lávky zpozdilo, byly pohyby konstrukce a vlásečnicové praskliny ve 130 metrů dlouhé obloukové lávce, které objevili technici loni na jaře.

Po úpravě lávky a zesílení jejích podpěr je na přelom května a června připravený speciální zátěžový test. Pokud jím lávka projde, jejímu otevření by už nemělo nic bránit.



Technický náměstek primátora Pavel Šindelář uvedl, že město za dodatečné úpravy lávky nezaplatí nic navíc, ale také není možné požadovat kompenzace za její pozdější otevření.

„Celé je to akce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). My jsme si objednali lávku, tu chceme mít v naprostém pořádku. Jestli tam byly konstrukční vady zaviněné projektem nebo při stavbě, to nešlo za námi. My nezaplatíme nic navíc. Protože lávka je součástí velké akce, kterou soutěžilo ŘSD, ve smlouvě je termín pro celou stavbu. Pro lávku tam nebylo dřívější zprovoznění. Byť naplánováno bylo, že by se lávka otevřela už před rokem a stavba komunikace Plzeň - Třemošná by pokračovala dál. Podle smlouvy k prodlení nedošlo kromě třech týdnů, což bylo způsobeno i covidem. Náhradu za tři týdny uplatňovat nebudeme,“ vysvětlil Šindelář.

Lávka nahradí dřívější přechod přes železniční trať i místo pro přecházení přes původní dvoupruhou silnici na samém výjezdu z Plzně směrem na Třemošnou.

Právě přes lávku povede trasa pro pěší a cyklisty propojující největší sídliště a Kamenný rybník s dalšími v soustavě Boleveckých rybníků.

Začátkem dubna otevřelo ŘSD pro auta upravenou silnici, která je nově čtyřproudová se svodidly uprostřed. Přestavba 1 644 metrů silnice trvala přibližně dva roky a stála přes 216 milionů korun bez DPH.

Původní plán počítal s tím, že první pěší a cyklisté využijí lávku, jejíž boky připomínají vlny, v květnu loňského roku. Kvůli první vlně koronaviru se otevření přesunulo na loňské prázdniny. Ale ani z toho nic nebylo.

Při prohlídce lávky v květnu 2020 experti zjistili nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny. První vysvětlení bylo, že to jsou důsledky prudkých změn počasí.

Lávku pak detailně prozkoumali znalci z Českého vysokého učení technického v Praze. „Projektant předložil novou dokumentaci stavby. V ní byl podrobně rozpracovaný systém zesílení lávky včetně jednotlivých na sebe navazujících pracovních postupů,“ uvedl šéf magistrátního odboru investic Pavel Grisník.



Po zajištění lávky konstrukcí ještě firma letos obetonovala všechny čtyři podpěrné pilíře. „K zesílení byla použita výztuž a speciální samozhutnitelná betonová směs s polypropylenovými vlákny,“ upřesnil Grisník.

Plzeň plánuje budovat i další lávky. „Budeme se je snažit dělat za rozumné peníze, co nejatraktivnější a hlavně funkční. V současné době nemáme v plánu žádnou s podobně složitou konstrukcí, jako je u Kamenného rybníku,“ uvedl náměstek primátora Pavel Šindelář.

