Lávku u Kamenného rybníka otevřou až na jaře, zpoždění má i silnice pod ní

Když letos na jaře odhalily kontroly a testy neobvyklý pohyb konstrukce 130 metrů dlouhé a tři metry široké lávky, a navíc se v ní objevily vlásečnicové trhliny, stavbu tři měsíce monitorovali experti z Fakulty stavební ČVUT.

Dospěli k tomu, že nosné pilíře musejí dostat ještě další vrstvu betonu, což by mělo vést ke zpevnění stavby. Představitelé města Plzně ještě v létě doufali, že lávka by mohla být kompletně dokončena letos. Jenže to se podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře nestane.

„Práce na zpevnění lávky byly zahájeny. Očekáváme, že v květnu příštího roku bude lávka zprovozněná,“ řekl ve středu náměstek Šindelář.



Zatímco na většině velkých staveb, včetně rozšiřování silnice mezi Plzní a Třemošnou z původních dvou na čtyři jízdní pruhy, mají kvůli epidemii covid-19 prodloužené termíny dokončení, u lávky není hlavním problémem onemocnění pracovníků na stavbě, ale technické potíže.

„Více než covid to komplikují praskliny. Museli jsme hledat řešení pro tuhle situaci, zpracovával se technický posudek, aby se mohly zahájit další práce na lávce,“ shrnul náměstek.

Podle jeho slov by další zpevňování lávky město nemělo stát ani korunu navíc. „Odmítáme jakoukoli finanční spoluúčast. Lávka je náš objekt, ale nevidíme, že bychom byli zodpovědní za jakoukoli chybu,“ prohlásil Šindelář.

V srpnu vedení města informovalo na základě závěrů expertů z ČVUT, že vlásečnicové trhliny, které se na lávce objevily, způsobily nestabilní klimatické podmínky v době její stavby. V krátké době došlo k teplotním změnám a hodně pršelo. Navíc byla budovaná v geologicky složitých podmínkách, citovali v srpnu představitelé Plzně z posudku.

Lávka vedená v oblouku převede pěší i cyklisty současně přes železniční trať Plzeň - Žatec i rozšířenou silnici první třídy z Plzně do Žatce. Původní náklady byly spočítané na 25 milionů korun. Bez lávky lidé překonávali trať po běžném přechodu a museli přebíhat i přes silnici. I když býval v místě pro přecházení středový ostrůvek, bylo to u zatáčky na samém okraji Plzně, kde už mnoho řidičů nedodržovalo maximálně povolenou padesátku.

Rozšířená silnice letos nebude zprovozněná

Letos nebude plně zprovozněna ani rozšířená silnice mezi okrajem Plzně a Třemošnou, i když se při loňském zahájení stavby počítalo se zahájením provozu ve všech čtyřech pruzích letos v říjnu.

Jenže kvůli jarní pandemii covidu se termíny u všech velkých staveb prodlužovaly téměř o tři týdny. Onemocnění pracovníků komplikovalo práce i na podzim. I když v celorepublikové databázi dopravních omezení a uzavírek stále svítí, že celá trasa bude bez omezení průjezdná od 25. prosince, ve skutečnosti to bude až na jaře.

„I když se i nyní na stavbě pracuje, položení finálních vrstev vozovky bude možné opravdu na jaře. Po oteplení. Smlouva stanoví, že kompletně má být stavba dokončena v polovině příštího roku,“ uvedl Miroslav Blabol z plzeňského pracoviště ŘSD.

Stavební firmy silnici rozšiřovaly a výškově srovnávaly za plného provozu. Nyní je 1,7 kilometru dlouhý úsek průjezdný jedním pruhem v každém směru a omezenou rychlostí.

