Kdyby byl zdravý, měl by jen otřes mozku. Útočník vinu za ochrnutí muže odmítá

Karel Sankot před třemi lety přežil těžkou dopravní nehodu v centru Plzně. Autem naboural do autobusu. I když jej záchranáři převáželi s těžkým poraněním mozku, dokázal se vyléčit tak, že se vrátil zpátky do profesionální armády, začal řídit auto, uběhl půlmaraton.

Loni na konci dubna chtěl v restauraci na plzeňských Slovanech uklidnit hádku lidí u vedlejšího stolu. To se mu stalo osudným. Po ranách do hlavy skončil na přístrojích v nemocnici, částečně ochrnul, zřejmě bude trvale odkázaný na pomoc druhých.

Jedenatřicetiletý Jakub Hlaváč, kterého poslali na jaře soudci Okresního soudu Plzeň-město za těžké zranění Karla Sankota na šest let do vězení a nařídili mu vyplatit zraněnému a jeho nejbližším 1,5 milionu korun, se proti rozsudku odvolal.

Dnes se odvoláním začal zabývat senát Krajského soudu v Plzni. Hlaváčův advokát Pavel Šíma zdůraznil, že se odvolávají proti uznání viny, výši trestu i náhradě škody.

„Obžalovaný o předchozím poranění a zdravotním stavu poškozeného nevěděl, před incidentem nebyl nikým upozorněn. Soud prvního stupně si byl vědom, že za takového stavu Hlaváč neodpovídá za následek spočívající v těžké újmě na zdraví,“ namítl advokát nesprávnost rozsudku.

Argumentoval mimo jiné posudkem znalce z oboru zdravotnictví, podle kterého by v případě úderů do hlavy zdravého člověka nebyly následky tak vážné.

Voják měl ale po bouračce kvůli krvácení do mozku a četným zlomeninám odstraněnou část lebečních kostí a místo nich vloženou kostní ploténku.

„Zdravý člověk by byl po úderech ohrožen maximálně otřesem mozku po nárazu hlavou na tvrdou podložku. To by bylo srovnatelné s lehkou a nezávažnou nemocí trvající déle než jeden a ne více než šest týdnů,“ poukázal advokát na posudek.

Nemluví a nehýbe pravou polovinou těla

Matka zraněného Karla Sankota před několika dny uvedla, že o syna musí celodenně pečovat.

„Syn je v podstatě vězněm svého těla. Ač je jeho intelekt nepoškozený, špatně rozumí řeči, sám není schopen mluvit, číst ani psát. I já žiju v jakémsi domácím vězení, protože ho nemohu nechat samotného. Každé opuštění bytu musím řešit náhradou, kdy mě vystřídá někdo z rodiny nebo asistentka, dlouhodobě je to velice náročné,“ povzdechla si Zuzana Sankotová.

Nejen kamarádi zraněného dělají sbírky, aby mu mohli zaplatit drahé rehabilitace a žila naděje na zlepšení zdraví. Navíc letos v březnu začal platit rozsudek, kterým byla omezena svéprávnost zraněného vojáka. Opatrovníkem je jeho matka

Soud bude v projednávání odvolání pokračovat na podzim.

Muž je odkázán na péči matky. Náklady jsou obrovské