STAN a Piráti v Plzeňském kraji nabídli ODS koalici a post hejtmana

„My jsme se rozhodli, že ODS a TOP 09 dáme vzkaz. Říkáme: Chtěli bychom s vámi jednat. Souhlasíme s tím, aby váš společný klub měl hejtmana respektive hejtmanku. Další místa v radě budou rozdělena podle toho, jaký byl zisk mandátů,“ prohlásil lídr STAN Josef Bernard.

Rudolf Špoták, lídr Pirátů, řekl, že uskupení STAN a Pirátů nebude usilovat o post hejtmana, aby vznikla funkční koalice.

„A v rámci programových průniků je nám nejbližší právě kandidátka ODS a TOP 09. Právě proto jim dáváme tuto nabídku,“ uvedl Špoták.

ODS bude jednat s Piráty a STAN po senátních volbách

Krajský šéf ODS Martin Baxa, který vede vyjednávací tým koalice ODS a TOP 09, označil nabídku STAN a Pirátů za velmi vstřícnou. „Jsme připraveni jednat se zástupci bloku bezprostředně po skončení druhého kola senátních voleb, a to jako s prvním partnerem,“ sdělil Baxa.

ODS a TOP 09 hned po krajských volbách deklarovaly, že jednání na krajské úrovni zahájí až po rozhodujícím sobotním kole senátních voleb, kde mají svého kandidáta Lumíra Aschenbrennera. Tvrdí, že se do soboty chtějí soustředit na jeho podporu.

Případné spojení koalice ODS, TOP 09 a bloku STAN s Piráty by mělo v krajské samosprávě 25 hlasů ze 45.

Krajské volby vyhrálo v Plzeňském kraji hnutí ANO se ziskem 12 mandátů, ODS jim získala 11 a STAN i Piráti po sedmi.

Lídr vítězného ANO Roman Zarzycký řekl, že se dnešní krok bloku STAN a Pirátů dal očekávat. „Bylo to předvídatelné. Jen mě zaráží, že nepřišli s nabídkou za vítězem voleb a jednají s těmi dalšími. Z pozice třetího a čtvrtého na pásce zkouší nabízet něco, co podle mého názoru patří zatím nám. My také jednáme, tak uvidíme, co dojednáme,“ konstatoval.