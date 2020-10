V Plzni postupuje do Senátu obhájce postu, Tachovsko a Cheb patří nováčkům

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň-město suverénně proplul dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z ODS. Získal 34,93 procenta hlasů.

„Před šesti lety jsem byl outsider a necítil jsem se tak. Teď jsem byl favorit a také jsem se tak úplně necítil. Nicméně jsem rád, že postupuji z prvního kola,“ okomentoval výsledky šedesátiletý Aschenbrenner.

Ocenil i vysokou volební účast, která v obvodu Plzeň-město činila téměř 40 procent. „Občas je úloha Senátu zpochybňována právě nízkou účastí, teď se ukázalo, že lidé o Senát mají čím dál tím větší zájem. Doufám, že lidé už začali víc chápat Senát jako ústavní pojistku, což by pro mě byla potěšující zpráva,“ dodal.

Aschenbrenner působí jako starosta Slovan, před šesti lety poprvé kandidoval do Senátu, kdy získal od voličů 24 procent hlasů. Letošní postup z první příčky bere jako zhodnocení jeho práce v horní komoře Parlamentu ČR i na slovanské radnici, v jejímž čele stojí už 22 let.

„Kolegové to mají trošku snazší, protože můžou překvapovat. Ode mě už lidé ví, co můžou čekat, o to jsem raději, že přišli a dali mi hlas,“ sdělil. Pokud zvítězí také ve druhém kole, které se uskuteční příští týden, rád by mimo jiné jako místopředseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu rozvíjel ekonomickou spolupráci s Tchaj-wanem.

Jako druhý zabojuje v příštím týdnu o senátorský post Daniel Kůs z Pirátů. Voliči mu dali 21,33 procenta hlasů.

„Pro mě byla obrovská nevýhoda, že jsem měl proti sobě velkého soupeře, letitého starostu a senátora Lumíra Aschenbrennera. I přesto jsem si ale věřil,“ přiznal Kůs.

„Volební účast byla vysoká,“ chválí Pirát

Ani on však není v politice nováčkem, od roku 2018 je zastupitelem Plzně i centrálního městského obvodu. „Chováme se tak, jak jsme slíbili. I když jsme v opozici a máme jenom sedm hlasů, neodchýlili jsme se od slibů, které jsme před komunálními volbami propagovali. Stejně chceme postupovat i v Senátu,“ doplnil Kůs. Ten je zároveň jednatelem a majitelem společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a internetovým maloobchodem, založil dva start-upy.

Důležitou roli na výsledku podle něj hrály především dva aspekty. Tvrdí, že Piráti měli zdařilou internetovou kampaň a také stranickou „podporu zezdola“. „Zafungovala také koronakrize. Možná opačným způsobem, než si všichni politologové a další mysleli. Lidé přišli k volbám a dali najevo svoji nespokojenost. Je to moje soukromé vysvětlení, mohu se mýlit,“ řekl.

Rovněž Kůs pozitivně hodnotil vysokou volební účast. „Věřím, taková bude i ve druhém kole, byť se to může zdát jako zbožné přání. Věřím, že Plzeňané přijdou a pochopí, že teď je šance změnit budoucnost,“ zdůraznil. Podporu mu ve druhém kole přislíbil bývalý vojenský lékař Jindřich Sitta, který v boji o senátorské křeslo skončil na třetím místě.

Výsledky voleb ve volebním okrsku číslo 3, tedy na Chebsku a Tachovsku, byly napjaté do poslední chvíle. Zatímco první postupující Miroslav Plevný měl od počátku výrazný náskok, o druhou a třetí příčku bojovali Jaroslava Brožová Lamperová z ANO s dosavadním senátorem Miroslavem Nenutilem. Ten nakonec svůj post neobhájil.

Miroslava Plevného v prvním kole podpořilo 27,43 procenta voličů. „Jsem rád, že jsem získal takovou podporu. Doufám, že ji budu mít i ve druhém kole,“ naznačil před nadcházejícím duelem kandidát hnutí Starostů a nezávislých.

Co jej v nadcházejícím týdnu čeká, netuší. „Nemám s tím žádné zkušenosti,“ řekl. „Úplně neplánuji, že bych oslovil někoho z protikandidátů se žádostí o podporu ve druhém kole. S takovými jednáními nemám zkušenost. Jsem ale schopen bavit se s kýmkoliv,“ doplnil Miroslav Plevný.

Pro jeho protikandidátku ve druhém kolem Jaroslavu Brožovou Lampertovou byly výsledky toho prvního příjemným překvapením. Zvlášť poté, co se dělo před volbami. „Když jsem viděla útoky na mou kampaň, kdy mi ničili plakáty i banery, tak se musím ptát, kam ta politika spěje? Vytrácí se z ní slušnost,“ posteskla si Brožová.

V nadcházejícím týdnu nechce nečinně sedět a očekávat věcí příštích. „Určitě nebudu spát s rukama v klíně. Už jsem někoho oslovila se žádostí o podporu. Ale uvidíme, jak to nakonec bude,“ naznačila kandidátka, které v prvním kole dalo hlas 17,24 procenta hlasů.

Volební účast v senátních volbách opět jen mírně překročila 30 procent. „Podprůměrná účast je bohužel pro Karlovarský kraj typická. Doufal jsem alespoň v 35 procent, ale marně,“ komentoval zájem, respektive nezájem veřejnosti Miroslav Plevný. Jaroslava Brožová Lampertová vidí příčin více. „Je to o tom, že lidé nejsou přesvědčeni, že kraj a Senát jsou pro ně důležité. Ale hlavní důvod vidím v koronaviru. Lidé prostě měli strach,“ dodala kandidátka ANO.