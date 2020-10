V Plzeňském kraji těsně zvítězilo ANO, o jedno křeslo méně získá ODS

ANO si nakonec náskok udrželo, voliči dali hnutí 22,5 procenta a náležet mu bude 12 mandátů v zastupitelstvu kraje. Doposud jich ANO mělo jedenáct.

„Jsem spokojený s tím, že jsme vyhráli. Získali jsme o mandát víc a posílili úspěšný trend hnutí ANO. Máme zhruba o procento a půl na druhého v pořadí, kterým je ODS. Její výsledek je určitě dobrý. Stejně tak dobrý je výsledek STAN. Náš krajský výbor se nyní dohodne, s kým a jak budeme jednat. Předpokládám, že se budou ctít výsledky voleb a budeme součástí budoucí koalice. Jako vítěz voleb máme legitimní nárok na obsazení postu hejtmana,“ říká krajský lídr ANO Roman Zarzycký.

Koalice ODS s TOP 09 obsadí 11 ze 45 křesel, získala 21,23 procenta hlasů. „Ukazuje se, že spojení s TOP 09 mělo význam a osvědčilo se,“ uvedla lídryně ODS v Plzeňském kraji Ilona Mauritzová.

Dodala, že se k možné podobě budoucí koalice a k povolebnímu vyjednávání nebude zatím vyjadřovat. Nyní se chce soustředit na druhé kolo senátních voleb, aby podpořili Lumíra Aschenbrennera, který uspěl v prvním kole senátních voleb za Plzeň-město.

Třetí nejvyšší počet hlasů získává koalice koalice STAN, Zelených, PRO Plzeň a Idealistů (14,90 procenta). V zastupitelstvu obsadí sedm křesel, stejně jako Piráti (13,56 procenta). Strany se chtějí spojit, získají ze stran nejvíce hlasů.

„Vytvoříme společný vyjednávací blok se STAN, který bude nejsilnějším blokem v rámci plzeňského zastupitelstva. Teď povedeme společná koaliční vyjednávání, společným kandidátem na hejtmana budu já,“ řekl lídr Pirátů Rudolf Špoták. „Náš blok se tím pádem dá považovat za vítěznou stranu v rámci krajských voleb,“ uzavřel Špoták. Informaci potvrdil i lídr STAN Josef Bernard.

„Znamená to, že náš zastupitelský klub nepůjde do případné koalice bez Pirátů a Piráti nepůjdou do případné koalice bez nás,“ uvedl Bernard.

„Programový průnik Pirátů a koalice STAN, Zelených, PRO Plzeň a Idealistů je veliký, za sebe říkám, že jsem strašně rád, že se mohu spojovat se stranou, kterou představují zejména mladí lidé. Myslím, že v situaci, ve které jsme, zejména mladí lidé patří do politiky a tato země je potřebuje jako sůl,“ dodal Bernard.

Špoták doplnil, že oba subjekty mají společné třeba to, že nechtějí vyjednávat s SPD a KSČM. Na otázku, jaký bude mít jejich postup výsledek, Bernard uvedl, že vyzývají ostatní strany, aby s novým subjektem vyjednávali.

„Já jsem byl před volbami osočován, že mám osobní ambice, proto jsem rád, že se funkce hejtmana hodlá ujmout někdo jiný, mě jde o výsledek,“ sdělil Bernard.

SPD a ČSSD získali po třech křeslech, KSČM o jedno méně.

„Doufal jsem, že získáme alespoň o dva mandáty víc. Budeme jednat se všemi stranami, které nás osloví. Záleží, s jakým programem přijdou,“ uvedl lídr kandidátky ČSSD Ivo Grüner.

K volebním urnám přišlo 38,8 % voličů.

Hnutí ANO vyhrálo krajské volby v Plzeňském kraji i v roce 2016. Obdrželo 21,52 procenta hlasů. Skončilo ale v opozici. Na vytvoření koalice s nejtěsnější možnou většinou 23 hlasů se totiž dohodli ČSSD, ODS, Starostové a Patrioti a Koalice pro Plzeňský kraj.