Cvičení doma má jinou dimenzi než v tělocvičně, říká plzeňská jogínka

Účastníci kurzů pod vedením Marie Rezkové necvičí v tělocvičně, ale doma. Má to z jejího pohledu některé nevýhody, ale také přednosti. Za možná nejpodstatnější klad pětačtyřicetiletá jogínka pokládá možnost v soukromí víc soustředit pozornost směrem do svého těla.

Kurzy jógy Marie Rezkové loni zastavila už první vlna epidemie. „V momentě, kdy bylo nařízeno, že se lidi nesmí hromadně stýkat, jsem je přerušila a počítala s tím, že je otevřu, až to bude možné,“ vzpomíná na jaro.

Druhá vlna epidemie pak zastavila cvičení podruhé. Tehdy se už cvičitelka rozhodla využít pro jejich organizaci novou formu.

„Říkala jsem si, že takhle to dál nepůjde. Věděla jsem, že lidé, kteří ke mně chodí, chtějí dál pokračovat. Ne každý chce cvičit jenom sám. Někteří preferují vedení lektorem. Rozhodla jsem se tedy pořádat lekce online,“ vysvětluje.

Ačkoliv se s informačními technologiemi moc nekamarádí, překvapilo ji, že změnu zvládla bez problémů. Pomohla k tomu i skutečnost, že dostala nový mobilní telefon, který snadno umožňuje přenos online lekcí. Dokoupila jen stativ.

Jak se pak před kamerou vžívala do své nové role? „Napoprvé do toho člověk jde i s určitými pochybnostmi, jak to celé dopadne. Má výhoda byla, že na mé kurzy chodí stále menší skupiny šesti sedmi lidí, se kterými se znám. Vím, co umí a co ne a co po nich můžu chtít,“ říká.

Při online cvičení se nesnaží lidi kontrolovat, lekci vede hlasem a přitom předvádí jednotlivé pozice. Marie Rezková odhaduje, že online lekcí se účastní přibližně o třetinu méně lidí, než když se odehrávaly v tělocvičně. „Někteří možná ke cvičení doma nemají vhodné podmínky,“ uvažuje.

Jogínka připouští, že má raději lekce, kdy je v osobním kontaktu s jejich účastníky. „Takže jakmile se vše otevře, budu ráda, když budou lidi znovu chodit.“

Do tělocvičny chodilo o třetinu více lidí

Nicméně přiznává, že v případě jógy může mít cvičení vedené na dálku určitou přednost.

„Jóga není gymnastika. Je při ní podstatné zaměření pozornosti do vnitřního prostředí organismu a sledování procesů, které se tam odehrávají. Myslím, že pokud někdo poslouchá pokyny a cvičí podle nich doma, může se na cvičení více soustředit. V tělocvičně je kolem spousta vzruchů, můžete sledovat, jak poctivě cvičí ostatní nebo se přehnaně snažit držet požadovanou pozici. Mám pocit, že v soukromí je možné proniknout hlouběji sám do sebe. A to je z pohledu jógy žádoucí. Cvičení doma má jinou dimenzi než v tělocvičně,“ vysvětluje.

A jak podle Marie Rezkové lidé, kteří se věnují józe, reagují na důsledky epidemie koronaviru, který do značné míry změnil život společnosti a mnozí to nesnáší dobře? Je přesvědčená, že zkušenost s jógou pomáhá lidem tím, že je učí nějakým způsobem pracovat se sebou samými.

„Díky tomu mohou mít více sebejistoty nebo sebereflexe a jasněji vnímat, jaké jsou jejich opravdové schopnosti a možnosti. Pravidelnou praxí lze získat určitý nadhled nad situací. Vnímám, že jóga přispívá k tomu, aby se člověk nenechal snadno vystrašit různými negativními zprávami a nemám tím na mysli jenom ty o covidu,“ prozradila.