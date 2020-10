Kultura se nevzdává a přesouvá se na internet. Na síti bude Juniorfest

Na síti bude tradiční Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest, který se měl v listopadu uskutečnit v Plzni, Domažlicích, Dobřanech, Přešticích a Horšovském Týně.

„Aktuálně nelze předvídat, co nás na začátku listopadu čeká, proto jsme se rozhodli festival přenést z kinosálů přímo do domácností našich návštěvníků, a to nabídkou živých streamů Juniorfest LIVE právě v termínu konání festivalu,“ uvedl výkonný ředitel festivalu Michal Šašek.

Od 6. do 12. listopadu se tak každý den vždy mezi 16. a 18. hodinou uskuteční živé přenosy ze speciálně zřízeného festivalového studia. To bude přenášet živá setkání s osobnostmi dětského filmu, dále nabídne i ojedinělé workshopy a programy, které vznikají ve spolupráci s Českou televizí.

Nebudou však chybět ani filmy. Promítat se bude například nový animovaný seriál Kosmix, vedení festivalu dále jedná o uvedení exkluzivních materiálů k pohádce Princezna zakletá v čase, nebo o účasti tvůrců dokumentárních snímků V síti za školou a Offline.

Kromě live přenosů však mají diváci také možnost zhlédnout od 13. do 22. listopadu Juniorfest online, který se zaměří na zprostředkování ryze filmových projekcí.

„Již delší dobu jsme uvažovali nad rozšířením našeho působení i do virtuálního světa. Letošní události víc než kdy jindy tento prostor zvýhodňují, a tak společně s platformou DAFilms přicházíme s unikátní duální verzí festivalu,“ prozradila programová ředitelka festivalu Barbora Kyas.

Diváci budou mít možnost zhlédnout atraktivní snímky nejen z uplynulých let, ale i vybrané snímky, které měly být uvedeny v rámci letošního festivalového ročníku.

Do virtuálního prostoru své projekce přesunulo i plzeňské kino Beseda. Stejně jako na jaře se opět připojuje k projektu Moje kino LIVE. Cílem je navodit atmosféru opravdového kinosálu. Projekce začínají v jeden konkrétní čas a probíhají jako živý stream bez pauz.

Pro zájemce je virtuální kino otevřené už 30 minut před projekcí, kdy si mají možnost chatovat s ostatními diváky. Po filmu s nimi ještě mohou společně probrat dojmy z projekce.

„Koupí vstupenky podpoříte Kino Beseda i iniciativu Moje kino LIVE, která vznikla jako odpověď na uzavření kin kvůli pandemii koronaviru,“ sdělila Hana Kulawiaková z Měšťanské besedy.

Diváci se mohou setkat i s herci DJKT

Ztráty počítá také Divadlo J. K. Tyla (DJKT). Diváci se s jeho herci ale mohou setkávat i v době, kdy se představení konat nemohou. Plzeňská scéna je totiž součástí projektu Dramox, který vznikl na podporu zavřených divadel.

Jeho prostřednictvím si mohou lidé na internetu pustit vybraná představení. DJKT tady reprezentují inscenace Jednotka intenzivní lásky, Ve jménu státu a Vojcek.

Muzikálový soubor navíc připravil originální youtubový kanál MuzTv, jehož prostřednictvím se divákům představují jednotliví členové souboru. Každý den je tak pro zájemce připravený jiný program.

Zcela online se v letošním roce odehrál rovněž Festival arabské kultury. Na internetu bylo možné vidět rozhovory s českými i zahraničními osobnostmi, projekci dokumentárního filmu nebo loutkové představení.

V kontaktu s návštěvníky se snaží zůstat i některá muzea. „Je zavřeno, ale to neznamená, že - lidově řečeno - nemáme do čeho píchnout. Intenzivně pracujeme na expozici historie regionu okresu Tachov. Na našem facebooku, který je přístupný i bez registrace z našich webových stránek www.muzeumtachov. cz, budeme zveřejňovat fotografie a zprávy z probíhajících prací,“ říká ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově Jana Hutníková.