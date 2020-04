Kačera postřelili kuší, s šipkou v hlavě před záchranáři pokaždé uletí

„Hodně by nám pomohlo, kdyby někdo onu věc identifikoval a poznal, oč se jedná,“ napsal v pondělí večer Karel Makoň ze Záchranné stanice Plzeň na Facebook.

Odpověď mu přišla během pěti sekund. „Ozvala se nám spousta lidí a téměř devadesát procent jich napsalo, že je to šipka do pistolové kuše. Je to super, že lidi takhle rychle zareagovali a pomohli nám,“ řekl Makoň a vysvětlil, že sám s touto zbraní nemá žádné zkušenosti.

Šipka s ocelovým hrotem projela kačerovi skrz krk a hlavu. Pták nejen že přežil, ale již druhý týden se mu daří uletět pokaždé, když se ho snaží zvířecí záchranáři v Doudlevcích odchytit, aby mu veterinář šipku vyndal.

„Budeme to zkoušet dál. Zároveň žádáme svědky, pokus si všimli něčeho podezřelého, aby se nám ozvali. Vzhledem k tomu, co jsme se nyní dozvěděli, není vyloučené, že může jít o pytláctví. Na šipce je totiž rybářský vlasec. Vypadá to na cílený lov, ale chybí nám důkaz. Nebo se může jednat o vandalství,“ poznamenal Makoň.

Nevylučuje ani to, že zraněný kačer může mít nějakou spojitost s nálezem tří uhynulých kačerů, kteří před měsícem plavali také v Radbuze.