Cizinci, který havaroval na D5 s kradeným BMW, hrozí až osm let vězení

13:54 , aktualizováno 13:54

Policisté obvinili cizince, který v pondělí ujížděl s kradeným BMW po dálnici D5 a havaroval do svodidel. Zfetovaný muž z místa nehody utekl, chytili jej až při velké pátrací akci o pár hodin později. Muži hrozí až osm let vězení. Rokycanský soud muže poslal do vazby