Sdružení Děti Země a Intercora se pokusí vyřešit spor skrz prostředníka

Děti Země se u soudu domáhají uzavření obchodů v nákupní zóně. „Děti Země kritizovaly záměr výstavby obchodního centra již od jeho počátku. Investor se zavázal splnit několik ekologických opatření včetně vyhrazených pruhů pro veřejnou dopravu. Zavázal se, že pokud se mu nepodaří pruhy zajistit, nepostaví ani Hornbach. I přes neexistenci pruhů však obchodní centrum již roky prodává,“ odůvodnil žalobu za Děti Země Martin Hyťha.

Právní zástupce developerské společnosti Jaroslav Svejkovský řekl, že firma splnila spoustu věcí. Investovala do projektu, který řešil i možný vyhrazený pás pro hromadnou dopravu na přilehlé komunikaci.

„Nejsme majiteli pozemků, nemůžeme zaručit stanoviska jiných orgánů. Nabízeli jsme jiná splnitelná řešení, například ekologická auta pro město, aby se zlepšilo životní prostředí. Ale na to jsme nedostali od druhé strany žádnou reakci,“ uvedl Svejkovský.

Právník Dětí Země Pavel Černohous odmítl, že by k nim alternativní návrh řešení dorazil.

Právníci obou stran sporu si na výzvu soudkyně vzali čtvrt roku na vyjednávání a budou hledat akceptovatelné řešení situace pro obě strany. Pokud se nedohodnou, čekají je další léta soudního procesu.

I když byl základ sporu o Hornbach, toho už se podle všeho žaloba netýká. Objekt hobbymarketu i podstatnou část parkoviště už řetězec odkoupil od developera do svého vlastnictví.

Pokud by Děti Země vyhrály, pruh pro MHD by to nezajistilo

InterCora tady vlastní dva objekty, které dál pronajímá, a menší parkoviště mezi nimi. V jedné budově je provozovna fastfoodového řetězce, ve druhé mimo jiné supermarket, prodejny elektra a pracovních oděvů.

Soudkyně naznačila, že kdyby ekologické sdružení bylo se žalobou stoprocentně úspěšné, nejspíše by to znamenalo ukončení pronájmu, uzavření několika prodejen, propuštění desítek lidí z práce, ale zvláštní pruh pro městskou hromadnou dopravu by to nezajistilo.

Žaloba na uzavření obchodů je druhá, kterou Děti Země na developerskou firmu kvůli neexistujícím pruhům pro městskou dopravu podaly. První byla na zaplacení pokuty, stanovené v původní dohodě s developerem z roku 2008.

Nejde nám o peníze, tvrdí za sdružení Martin Hyťha

Podle té měli ekologové dostat 50 tisíc korun za každý den provozu nákupního centra bez slíbených pruhů pro MHD a dalších podmínek. Zažalovali jeden den a uspěli. Developer se odvolal ke krajskému soudu.

Martin Hyťha dnes striktně odmítl, že by ekologové komplikovali developerům projekty, aby z toho sami měli peníze.

„Když ekologická organizace kritizuje nějaký záměr kvůli jeho škodlivosti pro životní prostředí, a je přesvědčená, že by se vůbec neměl uskutečnit, vystupuje podle toho proti němu. Je pak radikální, neochotná vyjednávat, nenavrhuje žádné kompromisy a řešení. Když ale navrhujeme řešení, aby se projekt dal uskutečnit, a zároveň se něco pozitivního udělalo pro životní prostředí, objeví se pro změnu argumenty, že chceme z investorů vymáčknout peníze. To je hloupost, tak to není. Kdyby peníze byly náš záměr, myslíte, že bychom šli do sporu, který trvá už sedm let?“ prohlásil Hyťha.