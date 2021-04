Drony jsou nejen pro zábavu, v Plzni je naučili pomáhat složkám IZS

„Je to asi pět let, kdy jsme si uvědomili, že dron může pomáhat při zvládání krizových situací. Úplně na začátku nás hasiči vzali na cvičení do Zbiroha. Dopoledne jsme létali a zajišťovali obrázky ze vzduchu my, odpoledne létal vrtulník. Pak došlo na porovnání předností létajících strojů i kvality záběrů. Tam někde začala úzká spolupráce,“ vzpomíná Luděk Šantora.