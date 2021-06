Třicítka a asfalt vyfrézovaný až na kámen. Cestu na Šumavu komplikují opravy

Výjezd z Plzně směrem na Klatovy je bez problémů. I když na Vysoké končí dálniční přivaděč, až do Dolní Lukavice je cesta po hlavní silnici bez komplikací.



Řidiče může uklidňovat, že na prodlužování dálničního přivaděče kolem Horní Lukavice až k Přešticím se pracuje. Za těžkými náklaďáky, které tam převážejí zeminu, se zvedají oblaka prachu. Za tři roky už tudy po nové silnici pojedou auta.

Bez zdržení je průjezd Horní Lukavicí. Po pár stovkách metrů to začíná. Blížíme se k odbočce na Dolní Lukavici. Rychlost snížena na 50 kilometrů. Na středové čáře jsou až do Přeštic, na více než dvou kilometrech, vyskládaná jedna dopravní deska za druhou.

Z pohledu řidiče levý jízdní pruh už neexistuje. V pásu odfrézovaného asfaltu stojí několik náklaďáků a jeden bagr. U vjezdu do Přeštic se lopata nakladače dostává hluboko do podloží silnice.

Šéf plzeňského zastoupení Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák vysvětlil, že rekonstrukce této části silnice první třídy je nezbytná, protože po prodloužení dálničního přivaděče po ní budou jezdit auta dál na Přeštice a Klatovy.

„Stavební práce na úplné rekonstrukci vozovky začaly 1. června, hotovo má být nejpozději 19. srpna. Kvůli bezpečnosti silničního provozu i pracovníků na stavbě je v opravovaném úseku vedena doprava od Plzně na Přeštice, v opačném směru vede objízdná trasa přes Dolní Lukavici. Řešit situace jinak nebylo možné kvůli vysoké intenzitě dopravy. Projede tu přes 16 tisíc vozidel za den,“ vysvětlil Kuťák.

I když Dolní Lukavice s objížďkou přes obec nesouhlasila, nakonec tudy vede. „Abychom ulehčili lidem bydlícím kolem nové jednosměrky, mohou při cestách do Přeštic využívat účelovou komunikaci na okraji obce. Kdyby se nám tohle nepovedlo, lidé by při každé cestě najížděli zbytečně kilometry navíc,“ podotkl starosta Dolní Lukavice Vítězslav Opálko.

Cestou na Šumavu následuje bezproblémový úsek až do Červeného Poříčí na Klatovsku. Pozor si musejí dávat řidiči hlavně na muže v oranžových vestách s motorovými kosami, kteří sekají trávu na krajnicích a v příkopech. Přibližně ve čtvrt kilometru dlouhém úseku je rychlost snížena na padesátku. Je to kvůli výstavbě provizorní silnice, na kterou bude převedena při budování nového mostku pod hlavní silnicí. Až do Klatov je to jediné omezení.

V klatovském prudkém kopci kolem stadionu se ve směru od centra na Domažlice jezdilo ve čtvrtek jen v levém jízdním pruhu. V tom pravém silničáři opravovali asfalt.

Komplikace za Janovicemi nad Úhlavou

Pohodová jízda po hladkém asfaltu směrem na Nýrsko a dál na Šumavu skončila hned za průjezdem Janovicemi nad Úhlavou. Omezení rychlosti až na 30 kilometrů v hodině, asfalt místy vyfrézovaný až na podkladní vrstvy z kamene, provoz omezují i výkopy kvůli zpevňování krajnice. Tak vypadá asi půl kilometru silnice hned za Janovicemi. Pak auto najíždí na čerstvě položený asfalt.

V následujících třech kilometrech je povolena maximálně šedesátka. I když na většině trasy je povrch kompletní, v některých úsecích finální vrstva ještě chyběla. Řidiči si musejí dávat pozor, aby některý ze schodů napříč silnicí nepřehlédli, i když jsou označené dopravními značkami.

U Starého Lázu začíná asi nejproblematičtější část cesty. Auta z obou směrů se musejí vystřídat jen v polovině silnice, ta je navíc různě vyfrézovaná. Někde přejíždějí jeden schod, ale jsou tu i místa, kde auta musejí sjet nebo vyjet hned dva schody těsně za sebou.

Ve špičkách řídí dopravu semafory

Někteří řidiči v minulých dnech v koloně u omezení nehybně stáli i 20 minut. To když přijel domíchávač a dělníci museli dopravit betonovou směs do připraveného místa na mostě přes železniční trať. „Pokud má být zachovaný provoz na silnici i v průběhu prací, jinak to opravdu udělat nešlo. Použití pumpy na beton by nic neurychlilo, protože ustavit ji trvá ještě déle,“ objasňuje jeden z pracovníků na stavbě.

Na některých místech silnice mezi Janovicemi a Nýrskem řídí ve špičkách dopravu semafory. Jenže jak dokládají svědectví, někteří šoféři ve snaze ušetřit čas i v opravovaných úsecích riskantně předjíždějí, občas ignorují semafory, neřeší rychlostní limity.

Nýrský starosta připouští, že pro někoho může být několikaminutový interval na semaforech dlouhý. „Na druhou stranu - kudy vést kamionovou dopravu? Přes okolní obce to nejde. V úvahu by možná přicházela trasa Klatovy - Domažlice - Všeruby. Jenže i mezi Klatovy a Domažlicemi se silnice opravuje. Ti, co jezdí mezi Klatovy a Nýrskem pravidelně, třeba do práce, už vědí, že jim cesta trvá o 10 minut déle, a mohou se tomu přizpůsobit,“ shrnuje starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Opravou silnice mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem stavební práce zdaleka nekončí. V plánu je přebudování křižovatky na výjezdu z Janovic směrem na Nýrsko a Strážov na kruhový objezd.