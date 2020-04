Dálniční přivaděč z Plzně na Přeštice se začne prodlužovat od června

Stavba přes šest kilometrů dlouhého úseku mezi Vysokou a Přešticemi bude trvat 51 měsíců a stát za ni zaplatí přes miliardu korun. Z právě zveřejněného seznamu projektů obchvatů a přestaveb silnic první třídy vyplývá, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzeňském kraji intenzivně pracuje na dokumentaci k budoucím jedenácti velkým silničním stavbám.

Mezi nimi je i 5,3 kilometru dlouhý obchvat Přeštic. Náměstek ředitele plzeňské správy ŘSD Miroslav Blabol řekl, že v květnu by chtěli vypsat výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení přeštického obchvatu.

„V současné době v trase budoucí komunikace ještě probíhá podrobný geotechnický průzkum, který je podkladem pro zadání dokumentace,“ vysvětlil Blabol.

Starosta Karel Naxera naznačil, že Přeštice budou mít zájem napomáhat investorovi s co nejrychlejšími výkupy pozemků pro západní obchvat města, který hned dvakrát překonává železniční trať Plzeň – Klatovy. Jeho součástí je mimoúrovňová křižovatka se silnicí Přeštice – Žerovice a nový most převede přes obchvat i silnici spojující Přeštice se Skočicemi.

„Pro Přeštice a jeho obyvatele je stavba samotného prodloužení přivaděče od Plzně první etapou. O to intenzivnější se ale jeví potřeba pokračování v podobě obchvatu. Předpokládáme, že po otevření obchvatu výrazně ubude v centru Přeštic vozidel,“ vysvětlil Naxera.

Plánovaný obchvat Přeštic je počítaný jako klasická silnice s jedním jízdním pruhem pro každý směr. Podle předběžných odhadů projektantů by se náklady na jeho výstavbu mohly pohybovat v částce kolem 600 milionů korun. V ideálním případě by se po obchvatu mohlo jezdit v roce 2025.

Přeštičtí ale mají zároveň obavy, že o šest kilometrů prodloužený dálniční přivaděč kolem Horní Lukavice by mohl nasměrovat do Přeštic další kamiony, které by městem jen projížděly.

„Obáváme se, že se kvůli dalšímu narovnanému úseku ještě zvýší přitažlivost pro nákladní dopravu od Plzně přes Přeštice na Nepomuk. Vycházíme z toho, že přímá silnice z Plzně přes Nepomuk a dál na České Budějovice je pro nákladní dopravu zpoplatněná mýtem. Vezměte si, kolik vesniček je na trase. Už před vyhlášením nouzového stavu jsme začali předběžně jednat s Nepomukem, abychom dosáhli zákazu tranzitní dopravy po silnici mezi oběma městy,“ vysvětlil přeštický starosta.

Ještě v průběhu jara stavbaři dokončí na Tachovsku budování posledního úseku silnice mezi dálnicí D5 u Nové Hospody a Planou. Tahle silnice první třídy slouží k nejrychlejšímu spojení Chebska s dálnicí D5. Stavební firmy dokončují asi půlkilometrový úsek u Janova. V současné době už projektanti navrhují, jak upravit pokračování silnice mezi Planou a hranicí s Karlovarským krajem u Trstěnic.

„Je to poslední úsek silnice v Plzeňském kraji spojující dálnici D5 s Chebem, který ještě není upravený,“ uvedl pověřený ředitel plzeňského pracoviště ŘSD Zdeněk Kuťák ke zbývajícím 7,5 kilometrům silnice. Kolem Trstěnic, které jsou v Karlovarském kraji, už stavební firmy budují obchvat.

Zpracovávaná dokumentace pro územní nebo stavební povolení Planá – Trstěnice 7,4 km Obchvat Plasy 5,5 km D5 - Stod 12,5 km Obchvat Losiné 5,4 km Obchvat Holýšova 5,4 km Plzeň, Přemyslova, Karlovarská 1,3 km Obchvat Kasejovic 4,1 km Přeložka Kaznějov – Třemošná 4,1 km Klatovy – Beňovy - Kal 1,6 km Okružní křižovatka Planá 0,2 km Obchvat Přeštic 5,3 km Obchvat Kaznějova 8,4 km

Miroslav Blabol upřesnil, že stavba posledních 7,5 kilometru silnice na území Plzeňského kraje bude rozdělena na dvě etapy. První zahrnuje úpravu současné komunikace první třídy přes Planou, kde současné dvě klasické křižovatky nahradí kruhové objezdy.

„Čím dříve se kruhové objezdy udělají, tím lépe pro lidi. Upravená silnice od dálnice nyní končí na okraji města, je tam i lávka pro pěší spojující nádraží se sídlištěm. Ale klasické křižovatky zůstaly. Když je špička, s autem se téměř nemáte šanci dostat napříč přes hlavní silnici od nádraží do centra Plané, stejné to je na silnici od Tachova,“ popsala starostka Plané Martina Němečková.

Zpracovatel dokumentace bude řešit kromě obou kruhových křižovatek i odklonění nové silnice více do luk. Při jízdě od dálnice se přibližně v úrovni současné odbočky na svatou Annu bude nová silnice odklánět více od města. Křižovatku ve směru na Chodovou Planou připomínající velký trojúhelník nahradí také kruhový objezd. Město o jeho vybudování požádalo loni na podzim. Než bude dostavěný a zprovozněný i obchvat Chodové Plané, auta budou jezdit po stávající silnici.

Starostka Plané připomněla, že nová silnice měla být podle prvotních záměrů mnohem přímější. „Původní návrh protínal naši nejcennější lokalitu, což je vycházková stezka na svatou Annu s dubovou alejí. S tím město nesouhlasilo. Proto vznikla druhá varianta se silnicí vzdáleně připomínající písmeno S,“ řekla starostka Němečková.

V letošním roce bude ŘSD v Plzeňském kraji vypisovat výběrová řízení na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení například pro obchvaty Losiné nebo Kasejovic na silnici Plzeň – České Budějovice, novou silnici od sjezdu z dálnice D5 u Nýřan do Stodu a obchvatu Holýšova na hlavním tahu do Německa přes Folmavu.

Na silnici směrem na Most se budou zpracovávat dokumentace pro úsek z Třemošné do Kaznějova, obchvaty Kaznějova i Plas.