Pitva neobjasnila příčinu úmrtí kojence, kterého ošetřili v nemocnici s horečkou

Policie zveřejnila předběžné výsledky pitvy miminka, které zemřelo poté, co ho s kašlem, rýmou a horečkou ošetřili lékaři na pohotovosti Domažlické nemocnice a propustili ho domů. Ze zprávy však vyplývá pouze to, že dítěti nikdo fyzicky neublížil a vyloučena je také verze, se kterou přišel zdroj obeznámený s případem, že se dítě mohlo udusit zvratky. Domažlická nemocnice se dnes ohradila proti tomu, že by smrt dítěte zavinila.