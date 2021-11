Dítě zemřelo po výplachu žaludku, soud dal lékaři znovu podmínku a zákaz

Okresní soud potrestal podmínkou a zákazem činnosti osmašedesátiletého lékaře Domažlické nemocnice už letos v červnu.

Proti rozsudku se ale odvolal státní zástupce i lékař. Krajský soud pak v odvolacím řízení rozhodl o novém projednání s tím, že znalec Michal Hladík by se měl vypořádat s obhajobou předloženými odbornými stanovisky několika lékařů, kteří zpochybnili jeho závěr o příčinné souvislosti mezi použitím solného roztoku a smrtí chlapce.

„Jejich vyjádření jsou nepodložená a postrádají logiku,“ prohlásil nyní znalec, který u soudu vyvracel námitky oponentů.



Trval na tom, že obžalovaný vyvolal u pacienta zvracení aplikací roztoku, který obsahoval 15 procent chloridu sodného, sondou do žaludku, přičemž obvyklá koncentrace je 0,9 procenta.

Případ otravy Tragický případ se odehrál loni v březnu, když šestnáctiměsíční chlapec snědl několik fazolí, které jsou v syrovém stavu jedovaté. Rodiče dítě přivezli do Domažlické nemocnice, kde podle státní zástupkyně lékař zvolil nesprávný postup, když chlapci vypláchl žaludek silným roztokem. Místo toho měl malého pacienta nechat rychle převézt na gastroskopii, kde by fazole odstranili. Podle znalců měl být pacient poté umístěn na JIP a měl být monitorován jeho zdravotní stav po zákroku, mimo jiné i z důvodu možných projevů intoxikace.

Dítě ale bylo po výplachu žaludku v Domažlické nemocnici převezeno na standardní pokoj, kde po několika hodinách zemřelo. Podle znalce u něj došlo k otoku mozku po podání solného roztoku, část tekutiny se dostala i do střev.

„I přesto, že zemřel malý chlapec, se de facto nic neděje. Obžalovaný je stále primářem, stále vykonává tu samou práci. Zvolený lékařský postup byl z medicínského hlediska naprosto špatný. Nebudeme se vyjadřovat k tomu, zda matka mohla či nemohla své dítě uhlídat lépe. Prostě jsou úrazy, které se stávají. Jakákoliv snaha svést smrt dítěte na rodiče není na místě. Podle soudu se rodiče zachovali zcela zodpovědně. Jakmile zjistili, že dítě spolykalo fazole, okamžitě s ním jeli do nemocnice,“ vysvětlil soudce Jan Švígler.

Pokračoval, že ve zdravotnickém zařízení byli rodiče opakovaně ubezpečováni, že se nic neděje.



„A když namítali, že je s dítětem něco špatně, opakovaně je jim řečeno, že je vše v pořádku. Přitom dítě umírá za přítomnosti veškerého zdravotnického personálu. Nikdo z nemocnice není schopen říct, tady jsme udělali chybu, je nám to strašně líto,“ řekl soudce.

„Lékař v tomto případě selhal“

Podle něj je potřeba se podívat pravdě do očí.



„Je tu znalecký posudek, který jasně vysvětluje, proč ke smrti chlapce došlo. Veškeré připomínky a názory obžalovaného byly vyvráceny. Znalec se vypořádal se všemi připomínkami. Musíme se na to podívat selským rozumem. V takové koncentraci neměl být solný roztok do těla malého chlapečka vpraven. Obžalovaný stojí před soudem poprvé, určitě zachránil stovky životů, ale v tomto případě selhal. Kdyby se obžalovaný k tomu postavil čelem, zákaz činnosti by soud neukládal. Člověk by měl chybu umět přijmout a poučit se z ní,“ domnívá se Švígler.

Odůvodnění rozsudku ukončil s tím, že pro rodiče smrtí jediného dítěte jejich život skončil a nikdy se nevrátí do normálu.



„Jakákoliv vyplacená částka jim nemůže kvalitativně život zpříjemnit. Částka, kterou by soud rodičům přiřkl, je minimálně deset milionů každému rodiči. To je částka, kterou by jim nemocnice měla vyplatit,“ uzavřel soudce s tím, že v této věci je odkazuje s nároky na řízení ve věcech občansko-právních.



Byla to raritní situace, hájí se dál lékař

Obžalovaný lékař se necítí vinen a i proti novému rozsudku se ihned odvolal.

„Byla to raritní situace, musel jsem ji řešit, i když jsem neměl dostatek standardizovaných postupů. Přesto jsem vše činil s vědomím a svědomím pacientovi pomoci. Domnívám se, že v mém postupu nelze shledat odborné pochybení,“ vysvětloval již dříve Zahálka.



Případ konzultoval s toxikologickým centrem v Praze, kde mu řekli, že fazole je nutné co nejrychleji odstranit ze žaludku.

„U otrav dětí běžně výplach žaludku děláme. Sonda do žaludku a zpětné nasátí tablet by v tomto případě bylo neúčinné. Fazole by nešlo dostat ven, proto mi zvolená metoda přišla jako jediná, kterou lze udělat,“ vysvětlil Zahálka.

Kontaktoval proto lékárnu, zda mají prostředek na rychlé vyvolání zvracení. Řekli mu, že takový neexistuje, ale je možné použít solný roztok.



Podle lékaře ale není nikde uvedeno, jak silný roztok se má u dítěte použít. „Proto jsem použil ten, který rychle vyvolá zvracení. Řídil jsem se podle své praxe. Dítě začalo zvracet a všech deset fazolí jsme našli,“ popsal lékař zákrok. Podle něj malý pacient vyzvrátil i veškerou sůl. Tím lékař považoval situaci za vyřešenou.

V přípravném řízení uvedl, že podle něj selhali rodiče, kteří mu řekli, že chlapec snědl asi deset fazolí. Když je dítě vyzvrátilo, nebyl důvod k intenzivní péči. Jak se ale později během pitvy ukázalo, chlapec jich snědl kolem čtyřiceti.

„Uvedli mě v omyl, když řekli, že jich snědl jen deset. Kdybych to věděl, pokračoval bych ve vyplachování dál,“ tvrdí lékař.

Podle rodičů zemřelého chlapce, kteří měli jen jedno vytoužené dítě, jejich syn zemřel na otravu solí. „Lékař měl a mohl vědět, že jeho diagnóza a zvolený postup jsou chybné. Měl se rozhodnout pro jiný postup. Fatálně pochybil,“ zaznělo z úst jejich zmocněnce.