Je těžké v osmnácti zjistit, že dlužíte statisíce, říká šéfka Tady a Teď

Dětskými dluhy už se zabývají i poslanci. Někteří připravují změnu občanského zákoníku. Jaká úprava by podle vás byla zapotřebí?

My i kolegové z jiných organizací, které se zabývají dětskými exekucemi, pokládáme za důležité, aby navrhované změny obsahovaly i ustanovení, ze kterého bude zřejmé, že odpuštění dluhu osobě, která v době jeho vzniku nebyla plnoletá, se nepovažuje za porušení povinností spojených se správou majetku. Pro veřejnoprávní instituce to může znamenat ujištění, že nebudou dále čelit právním následkům, když ho nebudou vymáhat. Pro dětské dlužníky to znamená osvobození od dluhu.

Řešíme případ, kdy je vedena exekuce proti dítěti, kterému byly v době pobytu v nemocnici tři roky. Nebo je známý případ, kdy nemocnice vymáhala po dítěti dluh kvůli jeho pobytu v nemocnici. To tam bylo během porodu jeho matky. Michaela Stehlíková