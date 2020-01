Plzeň zastavila vymáhání pohledávek u dětí, které jely načerno v MHD

Městská rada v roli valné hromady Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) vydala pokyn, aby už dopraváci nevymáhali žádné pohledávky od dětských černých pasažérů. To je zásadní změna proti dřívějšímu přístupu radnice.

Zastavené mají být všechny exekuce i případy, které se ještě tak daleko nedostaly. Jedná se přitom o stovky dětí, které byly v minulosti přistiženy při cestování městskou hromadnou dopravou bez jízdenky. Budou jim odpuštěny všechny související finanční sankce včetně původních pokut. „Je to v podstatě generální pardon,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Už loni v květnu radní vyzvali představenstvo PMDP, aby řešilo problematiku dětských dlužníků. Cílem mělo být oddlužení a zastavení exekucí. Plzeň se v posledních letech v důsledku tvrdého postupu vůči černým pasažérům do 15 let dostala v Česku na špičku žebříčku oblastí s největším počtem exekucí u dětí.

Udělali jsme za tím tlustou čáru, řekl náměstek primátora

Na to upozorňovala humanitární organizace Člověk v tísni. Varovala před negativními dopady situací, kdy jsou mladí lidé z nedobře fungujících rodin při vstupu do dospělosti kvůli přestupku v dětství zatížení dluhem desítek až stovek tisíc, který nedokážou splatit. S pomocí zástupců Člověka v tísni začali někteří dětští dlužníci vyhrávat soudní spory.

Náměstek primátora a předseda představenstva dopravních podniků Roman Zarzycký nyní k otázce pohledávek dopraváků za dětskými černými pasažéry uvedl: „Udělali jsme za tím tlustou čáru.“ Připomenul, že už loni na podzim byly zastaveny exekuce u dětí do 15 let.

Vlastimila Feistingerová z Člověka v tísni nicméně uvedla, že její poznatky nenasvědčují, že exekuce u dětí dopraváci zastavili. „Takovou zkušenost ještě nemáme,“ řekla.

Likvidace pohledávek za dětské dlužníky zlepší reputaci Plzně

Michal Vozobule sdělil, že před Vánoci městská rada jako valná hromada dopravních podniků požádala, aby firma ukončila veškeré aktivity zaměřené na pohledávky, které vznikly u dětských černých pasažérů.

„Aby se smazalo opravdu všechno, co bylo v režii dopravního podniku. To znamená, že kromě zastavení exekucí se stáhnou žalované případy a ty ještě nežalované se odepíšou. Až to vše dopravní podnik provede, neměl by mít žádnou pohledávku za někým, u koho vznikla do 15 let jeho věku,“ řekl Vozobule. Předpokládá, že to nastane v nejbližších týdnech.

Vlastimila Feistingerová tvrdí, že by bylo skvělé, kdyby tak záležitost definitivně skončila. „To by vyřešilo jeden z největších zdrojů dětských dluhů na Plzeňsku. To, co souviselo s dopravními podniky, byla jedna z největších zátěží,“ reagovala.

Od září 2018 mohou cestující do 15 let jezdit zdarma

Vozobule považuje likvidaci pohledávek za dětskými dlužníky za krok ke zlepšení reputace města i dopravních podniků. Náměstek uvedl, že se ještě vede debata o pohledávkách, které dopravní podniky v minulosti prodaly. Ve hře je teoreticky i možnost, že by PMDP vrátily část peněz, za které před lety dosud nevymožené pohledávky prodaly advokátní kanceláři Volopich, Tomšíček & spol. Tato varianta má ovšem mezi politiky dost odpůrců.

Historie tvrdého přístupu k vymáhání pohledávek u černých pasažérů plzeňských dopravních podniků v Plzni je dlouhá. V lednu 2005 například radnice oznámila, že pokud lidé pokutovaní v letech 1995 až 2002 neuhradí své dluhy během nejbližších dnů, začnou úřadovat exekutoři. Před rokem 2014 pohledávky za černými pasažéry vyřizovali advokáti, kterým je městská firma prodala. Naposledy se jednalo o advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol.

Od září 2018 už cestující do 15 let mohou jezdit veřejnou dopravou v Plzni zadarmo, pokud mají Plzeňskou kartu.