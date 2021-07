Cesta z D5 do Plzně se zkomplikuje. Jeden přivaděč rozkopou, druhý zavřou

Dnes začala první omezení na přivaděči od Ejpovic do Plzně. „Jedná se o opravu pravého pásu vozovky ve směru do Plzně od mimoúrovňové křižovatky Kyšice až za křižovatku se Hřbitovní ulicí v Plzni. Do 27. července se bude po polovinách pracovat v křižovatce se Hřbitovní ulicí a na přípravě přejezdů středového dělicího pásu,“ uvedl pověřený šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Od 28. července omezení začnou naplno. Na měsíc bude pro veškerou dopravu uzavřený pravý jízdní pás přibližně od sjezdu na Červený Hrádek až po křižovatku se Hřbitovní ulicí.



Doprava bude obousměrně svedena do druhé poloviny komunikace, pro každý směr jeden jízdní pruh.

Na to pak plynule naváže další etapa stavby, kdy se těžká technika zakousne do více než dva kilometry dlouhého úseku vozovky mezi sjezdy na Kyšice a Červený Hrádek. I tady bude doprava obousměrně převedena jen do levé poloviny dálničního přivaděče a každý směr bude mít jeden jízdní pruh.



„Při tom bude uzavřená i pravá větev mimoúrovňové křižovatky se sjezdem na Červený Hrádek,“ upozornil Daniel Fojtík z Ředitelství silnic a dálnic.

Oprava celého 3,2 kilometru dlouhého úseku frekventované silnice je plánovaná do 6. listopadu letošního roku. Oprava bude stát téměř 40 milionů korun bez DPH. Připravuje se i rekonstrukce přivaděče kolem Kyšic, kde se vozovka vlní kvůli problémům v podloží.

Šéf plzeňského pracoviště ŘSD Zdeněk Kuťák vysvětlil, že v mimoplzeňském úseku dostane komunikace nové svrchní vrstvy v celkové tloušťce 110 milimetrů. Současně s tím stavbaři vymění ochranný plot proti zvěři, který je v lesním úseku podél přivaděče.



„V úseku, který je v zastavěné části města, je navržena výměna asfaltových vrstev do hloubky 180 milimetrů, mocnost nové vozovky bude zesílena o dalších 20 milimetrů. V úseku dlouhém asi 340 metrů, kde se projevila nevyhovující únosnost podloží, je navržena kompletní výměna vrstev konstrukce vozovky,“ vysvětlil Kuťák.

V úterý se zavře i silnice U Seřadiště

V úterý 20. července se opět úplně uzavře přivaděč od Černic kvůli stavbě nové lávky pro chodce a cyklisty přes ulici U Seřadiště. Zákaz vjezdu pro veškerou dopravu je plánovaný do ranních hodin v neděli 25. července.



„Úplná uzavírka komunikace je nezbytná kvůli montáži a usazení lávky,“ potvrdila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Nová lávka bude pokračováním ulice K Dráze. V dostatečné výšce překlene samotný přivaděč u první světelné křižovatky ve směru do centra Plzně a bude plynule pokračovat i nad železniční tratí.



„Lávka umožní bezbariérový a mimoúrovňový přístup, přemostí dálniční přivaděč a železniční trať a zvýší tak bezpečnost chodců i cyklistů,“ řekl na jaře místostarosta druhého městského obvodu Jan Fluxa.



Lávka nahradí současný přechod přes čtyři železniční koleje a také přechody se semafory přes ulici U Seřadiště. Lávka je dlouhá asi 200 metrů.

Při prvním uzavření kolabovala doprava

Když stavbaři silnici U Seřadiště museli poprvé uzavřít v červnu, doprava v Plzni na Slovanech zkolabovala, od sjezdu z dálnice D5 v Černicích ke kruhovému objezdu v Částkově ulici se auta sunula v nekonečných kolonách skoro dvě hodiny. Přitom běžně je to jízda na pět minut. Policie tehdy doporučovala, aby řidiči mířící do centra Plzně černický sjezd vůbec nepoužívali.

V této oblasti dopravu komplikuje ještě druhá uzavírka, a to kvůli demontáži stávajícího železničního mostu nad silnicí do Koterova. Vše souvisí s modernizací plzeňského železničního uzlu a plánovaným zdvoukolejněním železniční trati z Plzně do Českých Budějovic. Uzavírka silnice do Koterova má skončit dnes a další jednodenní je plánovaná ještě na 29. července.

Přestavba železniční trati od výjezdu z plzeňského hlavního nádraží po výjezd z přestavovaného koterovského nádraží spolkne přes dvě miliardy korun. Hotovo by mělo být asi za dva roky.



Součástí stavby je mimo jiné zrušení nádraží Plzeň - Koterov v současné podobě a jeho podstatná přestavba. Osobní vlaky začnou využívat novou zastávku Plzeň - Slovany pod Sušickou ulicí, ze které bude krátký přechod na zastávky městské hromadné dopravy.

Stavba nové lávky přes přivaděč a železniční trať (15. června 2021)