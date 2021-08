ČSAD zkouší konkurovat Arrivě, zahajuje provoz Chodského cyklobusu

O zahájení provozu Chodského cyklobusu informoval ředitel ČSAD Autobusy Plzeň Václav Königsmark.



„Spojení zahajujeme právě při Chodských slavnostech. Podle zájmu cestujících a počasí jsme připraveni prodloužit Chodský cyklobus až do 3. října,“ uvedl Königsmark.

Autobusy budou zatím jezdit do konce prázdnin každou sobotu a neděli kolem osmé hodiny ráno z Plzně na Domažlicko, po 17. hodině zpět do Plzně. Spoje budou vyjíždět z plzeňské zastávky Severka, přes Centrální autobusové nádraží pak budou pokračovat přes Líně, Stod, Holýšov, Staňkov, Horšovský Týn, Draženov a Domažlice až do Kdyně.

V průběhu Chodských slavností autobus zajistí extra spoje mezi Kdyní a Domažlicemi. Cyklobus zavádí dopravce na vlastní komerční riziko, není zařazený mezi spoje krajského organizátora dopravy POVED. Neplatí v nich krajské jízdné.

Převoz kola na cyklovleku stojí 30 korun

„Uznáváme všechny státní slevy pro děti, studenty i seniory. Zvýhodněná je zpáteční jízdenka, nižší jízdné je při placení čipovou kartou ČSAD nebo při platbě Plzeňskou kartou,“ uvedl mluvčí firmy Miroslav Slaný.

Za přepravu kola si firma účtuje 30 korun, jízdenky s místenkou si lze dopředu rezervovat. Za bicykl se platí vždy u řidiče, jízdenka z předprodeje automaticky znamená rezervaci místa pro kolo.

Cyklobusy provozuje v kraji na 15 trasách společnost Arriva, která zajišťuje dopravu objednávanou Plzeňským krajem. Autobusy s cyklovleky nebo nosiči kol jezdí na Šumavu, do Brd nebo do Českého lesa hlavně o víkendech, některé po Šumavě jedou i ve všedních dnech.

Na jaře vyjela společnost ČSAD autobusy Plzeň s cyklobusy i do Brd. Na začátku prázdnin jejich provoz zastavila, protože asi půl hodiny před nimi jezdil po stejné trase cyklobus zajišťovaný krajským dopravcem.