O víkendu vyjedou první cyklobusy, další spoje přibudou od června

Dopravní specialista Martin Fencl ze společnosti POVED, která organizuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji, uvedl, že od soboty vyjíždějí cyklobusy z autobusového terminálu v Šumavské ulici v Plzni do Staré Knížecí Huti na Tachovsku, další pojedou přes Domažlicko na Přimdu a vyráží i brdský spoj přes Spálené Poříčí a Míšov do Rožmitálu pod Třemšínem.



Kam pojedou cyklobusy Linka 251: Plzeň – Stříbro – Bor – Tachov – Lesná, Stará Knížecí Huť

Plzeň – Stříbro – Bor – Tachov – Lesná, Stará Knížecí Huť Linka 649: Plzeň – Chotěšov – Horšovský Týn – Poběžovice – Bělá nad Radbuzou – Železná – Přimda



Plzeň – Chotěšov – Horšovský Týn – Poběžovice – Bělá nad Radbuzou – Železná – Přimda Linka 423: Plzeň – Šťáhlavy – Spálené Poříčí – Míšov – Rožmitál



„Autobusy jedou každou sobotu, neděli a ve státní svátky kolem půl deváté ráno z plzeňského terminálu Hlavní nádraží. Zpět se vracejí do stejné zastávky v podvečer před půl sedmou,“ uvedl Martin Fencl.

POVED plánuje start dalších cyklobusových linek v červnu a červenci. V předběžném seznamu jsou spoje z Plzně do Sušice a dál do Kvildy, spoj do Manětína, další z Kařezu do Zvíkovce nebo z Plané do Bezdružic.

Letošní novinkou bude cyklobus Domažlice–Klatovy–Čachrov–Prášily–Kvilda. Nabídne rychlé spojení Domažlicka a Klatovska se Šumavou.

V červnu vyjedou o víkendech i tradiční linky na Šumavě, o prázdninách by měly jezdit každý den. Organizátoři dopravy upozorňují, že se situace může měnit podle vývoje epidemiologických opatření.

14. dubna 2021