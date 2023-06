Zpěvák kapely Freedom Call pokřtil v Plzni mládě tučňáka a hned mu zazpíval

V minulosti se kmotry stali například zpěvák Alice Cooper nebo kapely Accept, Uriah Heep, Nightwish, Powerwolf i Hammerfall.

„Tučňáky mám moc rád. Jsou to úžasná zvířata. A co se týče jména, mohl bych mládě pojmenovat třeba Mick Jagger nebo James Hetfield, ale rozhodl jsem se jinak. Tučňák se bude jmenovat Tereza George,“ řekl dnes Chris Bay.

Pak se na chvíli proměnil v chovatele a krmil rybami i další plzeňské tučňáky. Poprvé také na veřejnosti zahrál novou píseň nazvanou The M.E.T.A.L. Fest věnovanou právě oblíbenému plzeňskému festivalu.

Pro tučňáka zpíval poprvé v Plzni

K tomu má Chris Bay velmi blízko, stejně jako k celé naší zemi. „Je to poprvé, co hraji nějakou písničku pro tučňáka,“ řekl Bay s úsměvem.

„Rozhodl jsem se skladbu napsat pro Metalfest a pro všechny lidi z České republiky. Loni jsme měli s Freedom Call na festivalu skvělou show, kterou jsme nahrávali a vydáme ji 14. července na DVD a Blue Ray,“ dodal zpěvák.

„Děkujeme Chrisovi za krásnou poctu. Fanoušci poprvé písničku uslyší v neděli na Metalfestu. V plné verzi s bicími a elektrickými kytarami pak zazní na festivalu Masters of Rock. DVD vychází přesně v den, kdy akce začíná,“ uvedl ředitel Metalfestu Jiří Daron.

Metalfest v lochotínském amfiteátru začal dnešním koncertem české kapely Sebastien. V sobotu se uskuteční například koncerty skupin Megaherz, Nanowar of Steel nebo Korpiklaani. Vrcholem sobotního programu bude vystoupení německé formace Powerwolf. V neděli se představí Behemoth z Polska, Ensiferum ze Švědska nebo němečtí Beyond the Black.