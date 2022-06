Amfiteátr se otřásá Metalfestem, zpěvačka Doro na něm oslavila narozeniny

Metalfest je tentokrát čtyřdenní. Paradoxně za to může fakt, že byl dvakrát kvůli pandemii covidu odložen. Kromě kapel domluvených na původní akci, která se měla konat už v roce 2020, totiž už organizátoři v té době dojednali smlouvy s interprety na další ročník.

„Nebylo by dobré je odříct, a tak jsme se rozhodli, že pro návštěvníky uděláme ještě jeden den navíc,“ uvedl ředitel Metalfestu Jiří Daron.

Během předchozích tří dnů vystoupily například kapely Saltatio Mortis, Rage, Kreator, Eluveitie nebo Battle Beast. Hvězdou sobotního programu byla německá zpěvačka Doro Pesch.

Ta už na Metalfestu zazpívala v roce 2014. A stejně jako tehdy využila plzeňský koncert k oslavě svých narozenin. Ty totiž připadají na 3. května. „Pojďme to spolu oslavit a večer si pořádně užít,“ pronesla na začátku vystoupení do publika a to jí odpovědělo bouřlivými ovacemi.

Pořádně divoký byl rovněž páteční koncert německé skupiny Freedom Call. Její členové si totiž vystoupení na plzeňském Metalfestu pro natáčení živého DVD.

V neděli vystoupí třeba kapely Ensiferum, Victory, Gloryhammer nebo Sonata Arcitca. Akce skončí večer vystoupením nizozemské gothicmetalové formace Within Temptation v čele se zpěvačkou Sharon den Adel.

Na Metalfestu letos poprvé návštěvníci neplatili za pití a jídlo hotově, ale peníze si nabili na čip. K dispozici byla také nová relaxační a občerstvovací zóna.