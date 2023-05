Nazareth, Slade, Kosheen či Powerwolf. Do Plzně se valí hvězdy z ciziny

Ocenění Brit Awards a Echo Awards, účast na velkých světových festivalech. To všechno provází britskou zpěvačku Sian Evansovou a její kapelu Kosheen. Společně své umění předvedou na nádvoří Plzeňského Prazdroje 9. června. Během téměř dvou desetiletí se frontmanka kapely Sian Evansová proslavila jako skladatelka i zpěvačka. Mimo jiné spolupracovala s mnoha producenty, jako jsou DJ Fresh, Stanton Warriors, Roger Shah, Dino Psaras, Chicane nebo Jody Wisternoff.

Po rozpadu Kosheen v roce 2016 se umělkyně vrhla na nové projekty. Když se před třemi lety dala slavná formace znovu dohromady, vyvolalo to velký rozruch. Muzikanti vystoupili pro tisíce fanoušků na takových akcích, jako jsou třeba festivaly Glastonbury, Boomtown nebo Revolution Festival.

Tradiční Metalfest zaplní tvrdou muzikou lochotínský amfiteátr od 2. do 4. června. Hlavními hvězdami budou letos německá powermetalová kapela Powerwolf s novou deskou Interludium nebo švédská formace Arch Enemy v čele se zpěvačkou Alissou White-Gluz. Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na americkou thrashmetalovou legendu Testament nebo oblíbenou finskou folkmetalovou formaci Korpiklaani.

Basinfirefest, Pekelný ostrov a Metalfest

Metalové koncerty přinese také Basinfirefest, který se odehraje od 22. do 25. června ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku. Headlinerem bude tentokrát švédská kapela Ghost, podle vyjádření organizátorů největší jméno v historii festivalu. Ten rozduní také krajané Clawfinger a Dark Tranqullity, australští Airbourne nebo Paradise Lost. Velkou pozornost určitě vyvolá také finský zpěvák Ville Valo známý ze slavné kapely HIM.

Na festivalu Pekelný ostrov, jenž se koná 7. – 8. července v Holýšově na Plzeňsku, pak českou rokovou špičku doplní populární německá hardrocková skupina Kissin’ Dynamite.

Zcela jinému hudebnímu žánru bude 11. srpna patřit lochotínský amfiteátr. Svým českým fanouškům sem přijede zazpívat švýcarský muzikant Peter René Baumann známý pod pseudonymem DJ Bobo. Do Plzně přiveze svou novou show Evolution. Propagátor taneční hudby je známý například díky hitům Everybody, There is a Party nebo Chihuahua.

Ožijí písně britské zpěvačky Amy Winehouse

Dvanáct let poté, co ze světa náhle odešla britská ikonická zpěvačka Amy Winehouse, znovu ožívají její písně před publikem. The Amy Winehouse Band, muzikanti z původní kapely, je zahrají 8. září v plzeňské Měšťanské besedě a v roli Amy vystoupí zpěvačka Bronte Shande.

Britská jazzová, soulová a rhythm’n’bluesová zpěvačka Amy Winehouse natočila během své krátké kariéry dvě úspěšná alba Frank a Back to Black. Hned její debutová deska se brzy stala velice populární, hlavně díky singlu Stronger than Me.

Celosvětového úspěchu se Amy dočkala s druhou deskou, za kterou dostala šest nominací na ceny Grammy, z nichž pět proměnila ve vítězství. Získala i cenu Brit Awards pro nejlepší umělkyni. Bylo jí teprve 27 let, když v roce 2011 náhle zemřela, stejně jako Janis Joplin, Jimi Hendrixovi nebo Kurtu Cobainovi. Parta muzikantů, kteří zpěvačku na její hudební dráze doprovázeli, se rozhodla přinést fanouškům živou vzpomínku na Amy a sestavila koncertní program z jejích písní. Díky nim tak opět naživo zazní skladby Rehab, Valerie či I’m No Good.

Ve stejný den se v Plzni uskuteční ještě jeden výjimečný koncert. Unikátního spojení dvou legend světového rocku budou v tento večer návštěvníci haly Lokomotivy. Vystoupí tady totiž britské kapely Nazareth a Slade. První jmenovanou formaci doprovodí i poslední člen původní sestavy baskytarista Pete Agnew, který letos oslaví 77. narozeniny. Za bicími sedí jeho syn Lee, současné složení doplňují kytarista Jimmy Murrison a zpěvák Carl Sentance. Ke slyšení od nich budou třeba takové hity jako Love Hurts, Dream On nebo Where Are You Now.

Kolegové ze Slade, kde stejně jako před desítkami let hrají Dave Hill a Don Powell, pak přidají například takové pecky jako Far Far Away, My Oh My, Run Runaway nebo Cum on feel the Noize.

Další britská rocková ikona, Creedence Clearwater Revival, už svou koncertní činnost ukončila. Přesto budou moci fanoušci řízné muziky jejich skladby slyšet v Plzni naživo. V Šeříkovce to totiž 2. prosince rozpálí Creedence Clearwater Revived, skupina, která mnoho let pokračuje v šíření odkazu slavného bandu Johna Fogertyho. Na koncertu zazní všechny velké hity původní kapely, mezi které patří Have You Ever Seen The Rain, Fortunate Son, Bad Moon Rising i Proud Mary.

