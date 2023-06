Amfiteátr bude patřit Metalfestu. Zazní i píseň na počest plzeňské akce

Kdo budou největší hvězdy tohoto ročníku?

Každý ze tří dnů bude mít jednoho headlinera, který bude reprezentovat odlišný styl metalu. V pátek vystoupí švédská kapela Arch Enemy. O den později se představí asi nejvíce metalová kapela současnosti, němečtí Powerwolf. Třetí den pak bude patřit polské formaci Behemoth. Každá z těchto kapel do Plzně přiveze kamiony se svou produkcí a připraví plnohodnotnou pódiovou show. Opět to bude velká audiovizuální podívaná.

Festival ale není jen o těch nejslavnějších. Na které další kapely se mohou fanoušci těšit?

I další účinkující patří v metalu ke světové špičce. Určitě bych upozornil na švédskou kapelu Avatar. Absolutními metalovými stálicemi jsou Stratovarius a Korpiklaani z Finska. Kapel bude opět hodně, ze zámoří, z Evropy. Program je pro metalové publikum velice pestrý.

Vloni se Metalfest konal po dvouleté pauze způsobené covidem. Ovlivnily následky epidemie nějak i letošní ročník?

Ty dva roky covidu, kdy jsme museli dvakrát plzeňský Metalfest vynechat, byly tristní. Dlouhá doba, během níž nemůžete nic dělat, firmě nejdou žádné příjmy. To se netýkalo jen nás pořadatelů, ale i samotných umělců a všech složek, bez kterých se žádný koncert ani festival neobejdou. K takovým profesím patří zvukaři, technici, bedňáci nebo sekuriťáci. Jinak mohu říct, že sehnat kapely nebylo až tak složité, protože po době zákazů všichni chtějí hrát. Chuť vystupovat a jet turné v Evropě je u kapel velká. Toto léto vystoupí v Česku během různých festivalů celá řada umělců. Sestavit program tedy nebyl problém. Složitější je, že hodně vzrostly náklady na odbavení koncertů. Ať jde o lidskou sílu, dopravu, ubytování nebo energie. Oproti předchozí době šlo všechno nahoru, což se bohužel muselo promítnout i do ceny vstupného.

Provázely přípravu akce ještě nějaké jiné problémy?

Museli jsme změnit místo pro stanování. Docela jsme se nad tím zapotili. Nebylo úplně jednoduché najít pro fanoušky, kteří nebudou bydlet doma nebo v hotelích, nové prostory. Plochy jsou o něco vzdálenější, ale jsme rádi, že se podařilo je zajistit. Určitě bych chtěl návštěvníky festivalu poprosit, aby sledovali webové stránky a místa, kde je možné stanovat a parkovat, si na nich našli.

Jak velký je zájem o lístky?

Je velmi příjemné, že všechno napovídá, že je o festival stále velký zájem. Těší nás to o to více, že žijeme v době, kdy lidé začínají stále více šetřit. Byli zvyklí jezdit třeba na více akcí. Teď si velice pečlivě vybírají, kam vyrazí. A také si hlídají, kolik tam utratí. Jsme rádi, že náš festival má natolik dobré jméno a lidé jej mají rádi, že se lístky prodávají velice dobře. A to navzdory faktu, že letos se ve stejnou dobu koná velká mezinárodní hudební akce v Praze, kterou je Prague Rocks. Je to velká konkurence, a přesto máme s Metalfestem velmi dobrá čísla. Je to vidět i z dalších údajů. Třeba parkování pro karavany je vyprodané. Stejně tak kempy v blízkosti amfiteátru určené pro fanoušky, kteří do Plzně nepřijedou autem. Zaplněné jsou v termínu konání Metalfestu plzeňské hotely, penziony i další ubytovací kapacity. A tak jedinou stále dostupnou variantou pro stanování či postavení karavanu nebo obytňáku je autokemp Ostende u rybníka Bolevák. Je to dál od amfiteátru, ale zřídili jsme pro fanoušky kyvadlovou autobusovou dopravu zdarma. Jsem rád, že se festival těší velkému zájmu. Přes úskalí, která se objevují, je právě tohle věc, která nás žene dál. Stále věříme, že děláme dobrou akci, kterou mají lidé rádi.

Festival hlásí jednu změnu v programu. Do Plzně nepřijede kapela Wind Rose. Proč nakonec účast odmítla a kdo ji nahradí?

Skupina dostala nabídku na americké turné, což bude časově velice náročné. Proto musela zrušit evropské koncerty. Příští rok by dorazit měla. Letošní náhrada ale bude velice zajímavá. Vystoupí místo ní zpěvák kapely Freedom Call Chris Bay. Amfiteátr Lochotín v Plzni je pro něho srdcová záležitost a pro něj, jeho kytaru a doprovodného muzikanta další výzva. V loňském roce Freedom Call na Metalfestu nahrála svou show a ta bude součástí živého blue ray, které vyjde 14. července. Chris si na aktuální vystoupení připravil pro plzeňské fanoušky velké překvapení. Osobně představí v akustické verzi zcela premiérově novou píseň složenou na počest plzeňského Metalfestu.