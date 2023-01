Zloděj kradl jídlo, kola i motorku, bagristovi odjel s nastartovaným autem

„Od října loňského roku se dopustil na Pardubicku a Chrudimsku celkem jedenácti skutků. V minulých dnech se policistům podařilo muže zadržet. Ke všem skutkům, které mu jsou kladeny za vinu, se přiznal a uvedl, že svého jednání lituje a že v něm pokračovat nebude,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Muž se například neváhal vloupat do jedné chatky v katastru obce Čeperka, ze které nejenže odcizil, co šlo včetně rybářského náčiní, nožů, seker či propan-butanové lahve, ale aby zahladil stopy, do chatky se neváhal vrátit a úmyslně ji zapálil. Způsobil tak škodu ve výši 600 tisíc korun.

V Chrudimi odcizil například motocykly a v Pardubicích posprejoval zeď jednoho z parkovacích domů hned několika obrazci. Tím však výčet trestných činů nekončí.

„Na začátku prosince dokonce v katastru Čeperky odcizil i nastartované vozidlo Volkswagen Caddy. To patřilo bagristovi, který nedaleko dokončoval práci na lesním porostu a auto měl již připravené k odjezdu. Po několika dnech neoprávněného užívání vozidla bylo potřeba dotankovat. Využil odcizené registrační značky a vydal se na čerpací stanici. Natankoval plnou nádrž, z regálu vzal jídlo, pití, cigarety a pod záminkou zapomenuté platební karty nasedl s věcmi do vozidla a z místa bez zaplacení odjel. Ve stejný den ještě odcizil zaparkovaný nákladní přívěs,“ popsala další prohřešek muže Muzikantová.

S autem ujel připravenou dírou v plotě

Zloděj se přiznal i ke krádeži jízdních kol, které ukradl ze zahrady rodinného domu v Pardubicích. Příležitost ucítil i v jedné obci na Holicku, kde vzal z otevřené garáže vrtačky, nářadí a lahve s alkoholem. Ani to mu nestačilo. Delikvent si to namířil do jednoho ze zemědělských areálů. Tam vnikl do administrativní budovy, ze které vzal kávovar.

„V areálu společnosti si všiml ještě několika zaparkovaných vozidel. S jedním z nich se po areálu firmy pouze projel, s druhým už ale připravenou dírou v plotě odjel. Jeho jízda však brzy skončila v poli, ve kterém zapadl,“ uvedla mluvčí.

Po dopadení muž kriminalistům uvedl, že je nezaměstnaný, občasný uživatel drog, nemá pravidelný měsíční příjem a že si páchanou trestnou činností opatřoval prostředky k obživě.

„Pardubičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže pro pokračující trestné činy krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedla policejní mluvčí.

Soud poslal muže za pěknou řádku trestných činů do vazby.