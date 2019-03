Mladíka zavalil betonový panel, život mu zachránil otec v jeřábu

9:39 , aktualizováno 9:39

K muži zavalenému mnohasetkilovým panelem vyráželi o víkendu záchranáři do Lhoty u Přelouče na Pardubicku. S těžkými zraněními jej naložili do vrtulníku, který ho dopravil do nemocnice v umělém spánku.