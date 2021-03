Svitavy zaplavily balíky slámy, nakonec je to originální velikonoční výzdoba

„Jsou to zvířata, říkáme jim slamáci, která mají souvislost s jarem a Velikonocemi. Zajíci, ovce, slepice, krůta, slepice a další. Rozhodli jsme se je umístit na zelených plochách ve Svitavách,“ říká uprostřed největšího kruhového objezdu ve Svitavách k nazdobeným balíkům slámy šéf Střediska volného času Ondřej Komůrka.

Mezitím jeho kolegyně Lenka Waltová aku vrtačkou přivrtává do překližky konec pěnové izolace pro vodovodní potrubí, která má připodobňovat kroužek v nose býka.

Na prázdném středu hlavního kruhového objezdu, o jehož podobě se dlouho debatuje, se totiž na balících slámy objevila velká býčí rodina.

„Šli jsme na to od lesa. Tím, že mají Svitavy v městském znaku tura, tak se nám to přímo nabízelo. Aby to žádnému řidiči nebylo líto, každý býk hledí do jiného směru,“ usmívá se Ondřej Komůrka.

A hned první den nová expozice zaujala. Upřené pohledy řidičů během instalace vystřídalo i občasné zatroubení. „Už se ke mně donesly první reakce. Lidé si pochvalují, že na kruhovém objezdu něco konečně je,“ dodává Komůrka.

Středisko volného času Tramtáryje chtělo výzdobou, která je rozprostřena na osmi místech ve městě hlavně aktivizovat rodiny, aby šly o Velikonocích ven a neseděly doma u počítačů.

„Prosíme jen rodiče, aby dětem vzkázali, že na balíky je zakázáno lézt. Všechny jsou sice ukotvené na ocelových lanech, ale jsou vypůjčené a musíme je místnímu zemědělci vrátit nepoškozené. Žádáme také pejskaře, aby nenechávali svými čtyřnohými miláčky slamáky občůrávat,“ žádají tvůrci slaměných děl.

Svitavy jinak každoročně zdobí náměstí kraslicemi, která vyrábí žáci místních škol. Vedení města doufá, že slamáci budou adekvátní a přitom originální náhradou.

„Zbývá nám nazdobit ještě poslední dva balíky v parku. Záměrně nechceme říkat v jakém, protože na výzdobu se bude vázat soutěž. Kdo objeví ve městě všech devět slamáků, může si na Tramtáryji vyzvednout dárek,“ láká šéf volnočasového centra.

Parta lidí ze svitavské Tramtáryje se už loni na kruhovém objezdu zapojila do happeningu, kdy se celým Českem rozezněla píseň Není nutno: