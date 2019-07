Než ve Valech u Přelouče zbourají most, vyroste zde provizorní lávka

Zajímavé věci jsou od začátku prázdnin k vidění mezi Valy a Mělicemi. Tamní válečný železný most totiž bude muset udělat místo novému, ale ještě předtím je nutné vybudovat provizorní lávku.

„Velký bagr do dna řeky upevňuje ocelové profily,“ uvedl Roman Štochl ze stavební společnosti SMP CZ.

„Profily budou tvořit pilíř lávky. Původně měla být konstrukce jiná, ale byly obavy, aby to velká voda neodnesla, proto bude lávka napevno založena,“ doplnil Štochl.

Stavební firma také musí prohloubit podjezd pod železniční tratí, aby se těžká technika dostala k mostu. Práce komplikují v zemi uložené sítě. Nový most bude 196 metrů dlouhý oproti současnému s délkou 84 metrů, což mimo jiné výrazně zlepší průchod vody při povodních.

Konstrukce mostu je navržena jako ocelová nosná s dolní mostovkou. Prostřední pole bude vyztuženo obloukem, takzvaným Langerovým trámem.

Mezi hlavními nosníky povede komunikace široká 6,5 metru se svodidly. Vně nosníků budou na konzolách umístěny chodníky široké 2,5 metru.

Most postaví Společnost Valy - Mělice tvořená firmami SMP CZ a Metrostav. Ředitelství vodních cest (ŘVC) za most zaplatí 252 milionů korun. Z celkových nákladů zaplatí ŘVC asi 77 procent, 23 procenty přispěje Pardubický kraj.

Most by měl být zprovozněn na přelomu května a června v roce 2020.

Nynější most je jen provizorní a dosluhuje. Železnou konstrukci typu Bailey postavila americká armáda v roce 1947 jako pomoc válkou postiženým zemím. Podobný most přes Labe je také v Kuněticích nedaleko Pardubic.

Nový most vytvoří podmínky pro rekonstrukci dalších dvou mostů v Přelouči a Řečanech nad Labem, které jsou také ve špatném stavu. Podle Vladimíra Sommera z firmy SMP CZ by se měl starý most odstranit kolem poloviny srpna.