Most ve Valech se zavře v červnu, místo přívozu bude lávka pro cyklisty

Mohla to být zajímavá turistická atrakce. Přívoz, který měl během opravy mostu ve Valech u Přelouče pomoci s náhradní dopravou přes řeku, však oba břehy Labe spojovat nebude. Místo něj postaví vítězné společenství stavebních firem vedle mostní konstrukce, která vyžaduje nutně opravu, lávku pro pěší a cyklisty.



„Pro obce je to výhodnější. Lávka bude jejich obyvatelům k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, kdyby zde pendloval přívoz, celodenní provoz bychom jim nabídnout nemohli,“ řekl Milan Vrabec z firmy Stavby mostů Praha, která je jedním z hlavních stavitelů.

Zajistit náhradní spojení formou osobního přívozu bylo také původně podmínkou provádění stavebních prací. Ale obyvatelé Mělic se přiklonili k vybudování lávky.

„Trvali jsme na tom, aby se lidé dostali na vlakovou zastávku na druhý břeh ve Valech ke všem vlakovým spojům, tedy k těm prvním ve 4.30 i k tomu poslednímu ve 23 hodin. Proto je i pro nás přijatelná lávka, kterou mohou lidé využívat kdykoli,“ řekl předseda osadního výboru Mělic Aleš Kouba.

Zřízení přívozu by navíc nebylo levnou položkou, pendlování by nemohl zajišťovat jeden člověk, v místě by navíc pro něj muselo vzniknout zázemí.

I proto se vybudování lávky zamlouvá stavitelským firmám více než turisticky atraktivní loď.

Pod lávkou budou moci projet lodě

Lávka pro pěší a cyklisty se dvěma pilíři zasazenými ve vodě vyroste zhruba 15 metrů od stávajícího mostu po proudu řeky a zachová stávající výšku tak, aby pod ní jako doposud pod mostem mohly projíždět rekreační lodě.

„Kolem mostu již probíhají přípravné práce, most samotný se zavře v červnu. Přesně za rok by pak na nový měli vjet první řidiči,“ řekl tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Na stavbu mostu by mělo navázat prohloubení podjezdu pod hlavní tratí. To umožní průjezd těžkých kamionů. A protože je ve špatném technickém stavu most v nedaleké Přelouči, který je technickou památkou a čeká na opravu, vyhlíží se moderní most ve Valech více než netrpělivě.

„Až se zavře most v Přelouči, pojede všechna doprava přes nás. Po letech jsme se měli dočkat kanalizace, chodníků a osvětlení, to nám ale těžká doprava poničí,“ řekl Kouba. I proto si zahloubení silnice pod tratí nepřejí. „Budeme proti tomu bojovat,“ dodal Kouba.

O stavbě mostu, který má nahradit ten stávající válečný, se mluví již od roku 2007. Zejména v letních měsících je zde dopravní situace ztížená. Řidiči si musejí dávat přednost, protože po dřevěných prknech projede vždy jen jedno vozidlo.

Stavba mostu se navíc prodražila. Při výběrovém řízení se ani jedna z firem nevešla do požadované ceny. Zadavatel totiž nezohlednil, že se ceny po ekonomické krizi změnily, a pracoval se zastaralým ceníkem. I proto bylo vypsáno nové výběrové řízení, v němž nejlepší nabídku podala firma Stavby mostů Praha, která most postaví společně s Metrostavem a společností Valy – Mělice.

Za práce dostanou přes 258 milionů korun včetně DPH, přičemž investoři původně odhadovali, že za zakázku zaplatí o zhruba 24 milionů korun méně. Hlouběji do kapsy musel sáhnout i Pardubický kraj. K původně plánovaným 47 milionům přidá hejtmanství ještě necelých 12 milionů korun.