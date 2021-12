Žádné krabice, supermarket musí mít styl, říkají řetězcům v Litomyšli

Když se řetězec Lidl rozhodl rozšířit svoji síť o Litomyšl, narazil na problém. Město, které se chlubí moderní architekturou, totiž považuje vzhled nových obchodů za důležitý a investorům do toho mluví. A řetězec zde nemohl postavit to, co jinde.

Litomyšlští politici při jednání argumentovali tím, že v cizině obchodník stavět vkusně umí.

„Věděli jsme, že budeme s Lidlem jednat, jeli jsme do Rakouska a Švýcarska, kde jsme si nafotili, jak to udělat jde. Řekli jsme jim, že žijeme v Evropě v jednadvacátém století a není důvod, proč by to u nás jít nemohlo, zatímco o pár set kilometrů to možné je,“ popsal jednání starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Klíčová ale zřejmě nebyla pouze argumentace radních, ale také fakt, že Litomyšl v areálu Perštýn na příjezdu od Hradce Králové má vlastní pozemek a bez souhlasu města tam nejen společnost Agile, ale ani žádný jiný developer nic nepostaví.

Investor nakonec zorganizoval architektonickou soutěž na stavbu nové prodejny, kterou v roce 2019 vyhrál Ateliér VAS. Od téměř 300 dalších prodejen Lidlu se ta litomyšlská bude odlišovat mimo jiné zelenou střechou, ekologickou šetrností a úsporným LED osvětlením interiéru i parkoviště.

Stavební úřad už vydal všechna potřebná povolení, v areálu Perštýn se má začít stavět na jaře 2022. Do konce příštího roku by podle Daniela Brýdla mělo být hotovo.

„Investor počítá také s vysázením zeleně, úpravou veřejného prostranství kolem prodejny a vybudováním dobíjecí stanice pro elektromobily. Na jaře příštího roku začne i výstavba kruhové křižovatky u vjezdu do města ve směru od Vysokého Mýta,“ uvedl Brýdl.

V areálu zůstane zachována barokní sýpka, která bude stát v sousedství prodejny. Město vzhledem k nákladům na opravu a provoz staré budovy doufá, že rekonstrukci zajistí soukromý kapitál. „Úplně se do toho nehrneme,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Litomyšl už má s vkusnými supermarkety zkušenosti. Příklad, jak také může vypadat prodejna, je k vidění na Smetanově náměstí v Litomyšli. Potraviny Kubík sídlí ve dvou domech přestavěných podle návrhu Václava Martina Havlíka v roce 1998. Fasáda je doplněna sochami Adam a Eva od Olbrama Zoubka a světelným objektem od Jiřího Davida.

Povedený je i supermarket Billa, který mohou vidět řidiči projíždějící městem po silnici I/35. Město řetězci dalo podmínku, že prodejnu musí navrhnout kvalitní architekti, a zároveň chtělo, aby ve stejném stylu bylo postaveno v sousedství i autobusové nádraží.

Komplex prodejny a nádraží z roku 2007 od architektů Tomáše Rusína, Ivana Wahla a Lukáše Vágnera z brněnského ateliéru RAW kombinuje dřevěný masiv a cihelné pásky.

Parkovací místa ve tvaru půlkruhu s malým parkem zase dokazují, že i prostor kolem obchodních domů lze vymyslet tak, že stavět se dá vkusně. Ale i přestavěná prádelna, z níž před lety vznikl supermarket Albert, má dřevěné prvky a je na ní znát, že stejně jako v případě Penny Marketu řetězec respektoval podmínky litomyšlské městské architektky.