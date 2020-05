Supermarket místo půdy, Moravská Třebová chce vystavět obchodní centrum

„Nemá smysl stavět nový supermarket, když už ve městě jsou další tři. Bylo by to velkou konkurencí pro místní maloobchodníky, které bychom měli spíše podporovat,“ uvedla při nedávném jednání zastupitelů Michaela Dokoupilová, která studuje krajinářskou architekturu. Varovala před záborem kvalitní orné půdy a vyzvala politiky, aby se spíše snažili využít prostory uvnitř města.

Územní plán se zástavbou polí a luk u obchvatu počítá. V lokalitě by mělo po výstavbě supermarketu vzniknout šest bytových a 120 rodinných domů. Starosta Miloš Mička (Změna pro Třebovou) argumentuje tím, že oproti původním záměrům je chystané využití pozemků střídmější.

„Státní orgány s ministerstvem zemědělství kvitovaly, že nedojde k tak drastickému záboru zemědělské půdy pro průmysl,“ řekl Mička.

Firma Ardis ZH, která slibuje vybudovat v jihozápadní části města obchodní centrum i sítě a silnice, má do dvou let získat územní rozhodnutí a pak koupí od města tři hektary půdy za 60 milionů bez DPH. Současně chce město připravit na okolních pozemcích stavbu nových bytových domů.

„Naší snahou bude zahájit výstavbu dříve než obchodní centrum. Další kroky budou záležet na rozhodnutí zastupitelstva, bude to i předmětem veřejného projednání, jak si celou oblast představujeme řešit,“ uvedl Mička. Dodal, že jedním z možných řešení je uspořádat soutěž pro architekty na ztvárnění šesti bytových domů a dále soutěž na jejich vybudování mezi developery.

Litomyšl by to nedopustila, namítá opozice

Opoziční zastupitel Miroslav Jurenka (ANO) postup města kritizoval a dával za příklad nedalekou Litomyšl. Tamní radní se už před lety rozhodli, že na periferii města nechtějí žádné velké obchodní centrum, které by podle nich umrtvilo život na dnes rušném náměstí. Podle Jurenky by si z Litomyšle měla vzít Moravská Třebová příklad. „Litomyšl by něco takového nikdy nedopustila, chrání si to,“ uvedl Jurenka.

Starosta Moravské Třebové Miloš Mička věří, že obchodní centrum bude spíše konkurentem pro ostatní supermarkety než pro malé obchody ve městě.

Vedení města také čelilo výhradám, že klíčovému rozhodnutí, které ovlivní tvář města, nepředcházela veřejná debata. Místostarostka Daniela Maixnerová (Srdcem Třebováci) to zdůvodnila nouzovým stavem.

Mička zase slibuje, že o všech dalších krocích při budování nové čtvrti budou lidé moci debatovat a mohou ovlivnit to, jak bude nová čtvrť vypadat.

„Zatím je připravena zastavovací studie tohoto území. V rámci veřejného projednání můžeme představit vizualizaci celého území, můžeme získat další podněty. O žádný čas se nepřišlo,“ řekl Mička.