Dostihové hody v Pardubicích začínají. Šampioni z mítinku Velké jdou proti sobě

Úvodní cross country Koroka sváteční středa 8. května

1. dostih 13.00

2. dostih 13.40

3. dostih 14.15

4. dostih 14.50

5. dostih 15.25

6. (hlavní) dostih 16.00

7. dostih 16.40

8. dostih 17.20

1. dostih 13.00 2. dostih 13.40 3. dostih 14.15 4. dostih 14.50 5. dostih 15.25 6. (hlavní) dostih 16.00 7. dostih 16.40 8. dostih 17.20 vstupné: základní 150 Kč, zlevněné (mládež do 18, studenti do 26 a senioři nad 60 let) 80 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, až 3 děti) 400 Kč, děti do 10 let a držitelé průkazů ZTP, TP a ZTP/P zdarma