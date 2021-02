Firma slibuje v Budějovicích obchodní centrum se zelenou střechou

Dvoupatrová budova s hypermarketem a několika menšími prodejnami, zatravněná střecha, ale také 250 parkovacích míst. Na úřední desce Českých Budějovic se objevil podrobný popis, jak bude vypadat nový obchodní dům.

Investor, jímž je teplická společnost JTH známého podnikatele Jaroslava Třešňáka, ho chce postavit mezi sídlišti Máj a Vltava.

Zahájení prací je podle všeho blízko. Jak veřejně dostupný materiál upozorňuje, hotovo musí být do dvou let od chvíle, kdy nabude vyvěšený dokument právní moci.

A co všechno plánuje firma stavět? V obchodním domě najde zázemí prodejna potravin. „V objektu budou obslužné úseky lahůdek a sýrů, porcovaného masa,“ popisuje mimo jiné materiál budějovického stavebního úřadu.

Jaký řetězec tam bude, v několikastránkovém dokumentu nestojí. MF DNES už ale dříve informovala o tom, že to má být Kaufland. O něm mluví i vedení radnice. Vzniknou tam i další komerční prostory. „V objektu jsou umístěné nájemní plochy pro drobný doplňkový prodej,“ uvádí dokument.

Ten popisuje také druhé patro, kde má být zázemí pro personál s terasou. „Jsou zde kanceláře vedení objektu a personálu, denní místnost, část nekuřáků, terasa a dále sociální prostory.“

Jak přesně bude stavba vypadat, zatím není jasné. Spis ale zmiňuje například střechu se zelení, která má vsakovat dešťovou vodu.

Část fasády stavby má podle investora navazovat na oblíbený sousední park 4Dvory.

Svým pojetím se má také alespoň částečně odlišit od klasických obchodních center. Investor slíbil, že se bude snažit areál provázat s okolním prostředím.

Zasáhli i autoři parku 4Dvory

„Bude mít parkovou střechu, součástí parkovišť budou nabíjecí stanice a na pozemku vznikne retenční nádrž pro vsakování povrchových vod,“ vyjmenovala Radka Metz za společnost JTH Group.

Samotný park budou od obchodního domu dělit chodník a parkoviště. Vznikne tam celkem 250 míst pro auta, jež budou přijíždět ze silnice, která spojuje sídliště Máj a Vltava.

„My jsme se naštěstí domluvili se zástupcem investora a dalším architektem. Přizvali nás ke spolupráci při tvorbě veřejného prostoru a parkovacích ploch u obchodního centra. Domluvili jsme se, že bychom se rádi z tohoto na první pohled negativního zásahu do území snažili udělat přednost,“ naznačil před časem architekt Petr Velička. Ten nyní se svým týmem připravuje rozšíření přilehlého parku 4 Dvory.

Části obyvatel se i tak zdá tento projekt zbytečný. „Dle mého názoru tam není tak velká koncentrace lidí, aby tam musel být další obchodní dům. Setkávám se spíše s negativními názory na tento záměr. I mně přijde neopodstatněný,“ myslí si Tereza Šebestová, která žije na Máji. Podle ní je podobných služeb v okolí dost. Ale uvědomuje si, že pro investora to je lukrativní záležitost.

Do přípravy projektu podle náměstka primátora Viktora Lavičky (ANO) intenzivně promlouvala budějovická radnice. „Podařilo se nám změnit umístění stavby a zároveň jsme se zasadili o intenzivnější rozmístění zeleně, aby nám tady nevznikla taková ta klasická plechovka,“ reagoval.

Kromě toho je domluvené, že část parkovací plochy, která není přímo u Kauflandu, bude sloužit návštěvníkům parku. „Myslím, že jsme se se stavebníkem domluvili na pozitivních věcech, aby výsledek nebyl ostudou pro tohle území, které se snažíme posunout a proměnit,“ shrnul Lavička.

Přibude i bytový dům

Právě radnice plánuje nedaleko odtud dva velké projekty. Vedle hokejového stadionu, který se nachází na druhé straně bývalého vojenského cvičiště, chystá výstavbu velkého bytového domu. Kromě toho chtějí radní v areálu také vodní svět s novou sportovní halou.

Lavička také reagoval na kritiku části veřejnosti, která na radnici mířila za to, že záměr nezastavila. „Jde o pozemky developera a územní plán tam dovoluje tuto zástavbu. Město má proto svázané ruce a nemůže to zakázat. Může se pouze vyjádřit. Rozhoduje stavební úřad, který má také jen určité možnosti. Pokud to splňuje normy a nařízení, nemůže stavbu zakázat,“ vysvětlil Lavička.

V uplynulých měsících v lokalitě směnila pozemky radnice právě se společností JTH Group. Ta díky tomu zároveň scelila své území u nedaleké hokejové haly. Město díky tomu naopak může rozšířit park.

„My jsme zahájili řízení. V případě kladného výsledku vydáme příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Do té doby mohou přijít nějaké připomínky,“ dodal Vlastislav Eliáš, vedoucí stavebního úřadu v Českých Budějovicích. Dokument je na úřední desce 15 dní od zveřejnění 29. ledna, stejná lhůta je pak podle Eliáše určená k podávání případných připomínek.