Města řeší, co s budovami po poštách. V Táboře poslouží jako městský úřad

Namísto poštovních přepážek stojí ve vstupní hale kavárenské stolky. Do budovy je bezbariérový přístup a jsou v ní kanceláře městského úřadu. Tak se promění dům na Žižkově náměstí v Táboře, kam ještě vloni chodili lidé na poštu. Radní nyní hledají architekta, který se ujme rekonstrukce.

Zrušení některých pošt musela řešit i další jihočeská města. Česká pošta k loňskému červenci ukončila na jihu Čech provoz na celkem 18 pobočkách.

„Chtěli jsme, aby budova na hlavním náměstí zůstala veřejná, a tak jsme vstoupili do její dražby. Česká pošta souhlasila, že pokud prokážeme dostatečný veřejný zájem na budoucí využití, můžeme to odkoupit za odhadní cenu 37 milionů,“ připomněl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Vedení radnice v blízké době vypíše architektonickou soutěž, jež přinese návrhy pro propojení historické budovy bývalé pošty se sousední funkcionalistickou. První výsledky očekává po letních prázdninách, samotná stavba by mohla začít za tři roky.

„Vznikl by tam nový rozsáhlý a bezbariérový prostor, kde by mohlo zasedat zastupitelstvo a kam by se mohla přesunout městská správa, která je teď roztroušená na několika místech napříč městem,“ přiblížil Pavlík.

Do budoucna se počítá s tím, že se na Žižkovo náměstí přestěhují některé úřední agendy z takzvané Tabačky na Husově náměstí.

„Určitě by na Tabačce měl zůstat odbor sociálních věcí a dopravně-správní agendy. Mají tam vybudované kabinky, skladovací páternostery a další vybavení. Navíc dopravněsprávní agendy tam sídlí desítky let. Občané jsou tam zvyklí. Počítáme s přesunem odboru životního prostředí a investic,“ předeslal tajemník úřadu Lubomír Šrámek.

Uvolněné prostory po poště na hlavním náměstí nejprve poslouží městské knihovně. Ta tam v červenci kvůli rekonstrukci budovy v Jiráskově ulici přesune na rok a půl svůj provoz.

V Krumlově budovu upravili pro centrum asistence

Veřejnou službu dál naplňuje i dům po zrušené poště v Českém Krumlově. Po nutných opravách podlahových krytin a instalaci kuchyně a koupelny se do budovy nastěhovalo centrum osobní asistence pro seniory, děti a dospělé se zdravotním postižením provozované ICOS Český Krumlov.

„Společnost měla dvanáct let pronajaté prostory v sousedním domě. Ty však svou velikostí již nedostačovaly a oni dlouhodobě hledali nové, větší bezbariérové prostory,“ vysvětlila krumlovská mluvčí Petra Nestávalová.

Jako jediná v kraji si jindřichohradecká radnice vydobyla u vedení pošty možnost provozovat na dvou ze tří zrušených poboček alternativní poštovní službu Partner Plus. Nájemní smlouva obou budov ale končí příští měsíc.

„Doufám, že nedojde k situaci, že by nám ji v květnu neprodloužili. Pokud s budovou nebude Česká pošta nic dělat, počítáme s tím, že bychom zůstali v nájmu. Zatím službu neplánujeme ukončovat, protože její využití odpovídá tomu, co jsme jí predikovali,“ sdělil starosta města Michal Kozár.

Vyřešený je osud pobočky v Nádražní ulici v Českých Budějovicích, která se měla stěhovat do nedaleké nově zrekonstruované budovy vlakového nádraží. Ale protože se dostala na seznam těch zrušených, přesun se neuskuteční. A budovu, kde sídlila, plánuje Správa železnic strhnout a na jejím místě postavit nové parkoviště.

Než dojde k demolici, využijí opuštěný prostor divadelníci z uskupení Continuo, kteří v nich v srpnu odehrají představení Zatím, do té doby, navždy, jež bude součástí festivalu Jižní Svéráz 2024.