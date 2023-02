Splavnění Labe nás brzdí, nemáme třeba cyklostezku, říká starosta Přelouče

Budou to mít sportovci s vámi dobré?

Doufám, že si nikdo nepředstavuje, že budu sport protežovat. Za poslední roky se v Přelouči do sportu dalo hodně peněz, co se týče třeba obnovy sportovišť. Některá třeba vznikala v porodních bolestech, ale podařilo se je dotáhnout. Teď si myslím, že je trochu na řadě kultura. Nemyslím to špatně vůči kulturnímu centru, ale v globálu.

Co by se tedy mělo dělat v kultuře lépe?

Pořádají se tady pro lidi středeční koncerty, ale líbilo by se mi, kdyby tu jednou za čas mohl být někdo známější. Neorientovat hlavní kulturní program jen na udílení cen za dabing, kdy nám tady vystupují známá jména, ale během léta pozvat někoho top.

Co vás na městském úřadu překvapilo, když jste usedl do křesla po dlouholeté starostce?

Všechno bylo nové. Hodně čtení, hodně studování materiálů. Ale s tím počítám. Přišel jsem sem s pokorou, a tak to taky zůstane.

Nepřišel jste v době války na Ukrajině a i od ní se odvíjející energetické krize do lehké situace.

Jsem si toho vědom. Elektrickou energii má město vysoutěženou ještě na tento rok, takže to jsme nemuseli hned do Vánoc zlomově řešit. To pro nás není zásadní průšvih.

Aktuálně jste ale musel řešit opravu školní jídelny, když vysoutěžená firma v létě přerušila práce a zbývající za 20 milionů korun nedokončila... To bylo špatné. Není to chyba města, ale firmy. Opravu jídelny převzala po dalším výběrovém řízení nová firma, tak věřím, že vše bude v pořádku.

Druhým problémem je stavba nové knihovny, město si odhlasovalo projekt, ale nic se neděje.

Tam jsme v problematické situaci, protože její stavbu někteří zastupitelé nechtějí kvůli financím podpořit. Když jsme se rozhodovali, počítali jsme, že na stavbu využijeme nějakou dotaci. Teď to ale nevypadá, že bychom na nějakou dosáhli, nevíme, zde budou nějaké vypsány. Někteří zastupitelé se bojí, že se při současném stavu bude stavba prodražovat.

K jakému řešení se přikláníte vy?

Ač to někteří uslyší neradi, to vím, jsem pro, aby tady knihovna byla. Dům vedle se stejně bude muset zbourat. Knihovna v záložně nevyhovuje, a to nemluvím o bezbariérovosti. Ačkoli jsem byl pro jiný model knihovny, myslím, že knihovnou by se to naše „historické parkoviště“ oživilo a bylo by to konečně zase náměstí. Teď je to jen parkoviště a to mě mrzí.

Měla by knihovna i jinou funkci?

Neberu to jen jako knihovnu, ale jako společenský dům. Byly by tam přednášky, plesy. Někteří lidé už tam nechtějí do záložny chodit po schodech ani na vítání občánků.

Když se řekne Přelouč, naskočí lidem sporný projekt splavnění Labe. Jaký je váš názor?

I když se vůbec nebudu bavit o financích, tak mi přijde, že voda na takový projekt zkrátka není. S vodou je obecně problém. Neumím si to představit. Když jsem pak viděl makety na Moravě, že je to v některých místech jen betonové koryto, v němž pojedou lodě, tak mi to přišlo divné. Navíc je to pomalé a každý spěchá.

Nesouzníte trochu s ekologickými aktivisty, kteří brání modráska a další ohrožené druhy?

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale nesouhlasím. Žijeme tady my a někdo z Brna nám diktuje, že tady máme modráska. Ať to ekologové neberou prosím jako protiútok.

Na druhou stranu ale sem začal zajíždět parník Arnošt a jezdil plný.

Ano, tahle aktivita se mi moc líbila. Kdyby byl kanál hotový, já s tím problém nemám, ale v době sucha? Jdu na to selským rozumem.

Městu ale trvalý zábor pozemků brání v dalším rozvoji. Je to tak?

Kvůli splavnění Labe nesmíme v těchto místech nic dělat. Je tam zábrana. Kvůli tomu není ani dodělaná cyklostezka do Břehů, je to jen ze strany Břehů. Lidi to štve. A za tím je zábor kvůli splavnění.