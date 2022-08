Plány na kanál DOL končí, obce budou mít volné ruce k rozvoji území

I v době ekonomické prosperity to vypadalo spíše jako bláznivá utopie než smysluplné využití veřejných peněz.

Jenže prezident republiky Miloš Zeman se v možnosti stavět propojení řek Labe, Odry a Dunaje zhlédl natolik, že třeba členové Babišovy vlády neměli sílu plány ukončit. Naopak se tvářili, že na projektu stále pracují.

Jenže to zároveň pro desítky obcí znamenalo mnohaleté potíže se stavební uzávěrou a dalšími blokacemi kvůli plánovanému vodnímu kanálu. A hned celá řada z nich leží na území Pardubického kraje, kde mělo vodní dílo začínat.

Zrušení územní rezervy by prospělo třeba České Třebové.

„Velmi by nám to pomohlo v rozvoji území. Znamenalo by to uvolnění pozemků pro výstavbu bytů nebo domů a také pro obchvat města,“ řekl místostarosta města Dalibor Zelený zvolený za ČSSD s nestraníky pro Českou Třebovou.

Na území Pardubického kraje by kanál začínal napojením na Labe v Pardubicích, dál by pokračoval na východ přes kopcovitou krajinu Orlickoústecka.

Plán počítá s více než deseti plavebními komorami, aby bylo možné překonat převýšení, v některých místech by kanál měl být veden tunely. Ve hře dokonce byl i velký vodní most. Ten by překonával i část obce Rybník nedaleko České Třebové.

„Část trasy vede po zemědělských pozemcích, které by do budoucna mohly být i zastavěné. Zrušení ochrany území by proto bylo ideální, omezuje to nejrůznější vlastníky,“ neskrývá radost starosta obce Rybník Aleš Procházka.

Na obrovskou nákladnost projektu a poměrně drsné zářezy do krajiny upozorňoval ještě za minulé vlády i hejtman Martin Netolický. „V obci Rybník by měl být viadukt s vodním tokem, který by překlenoval rozdíly terénu, de facto v tomto koridoru by v budoucnu měly plout nákladní lodě. Budování labské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe považujeme za dlouhodobě nesmyslné, protože ty náklady by byly enormní,“ vyprávěl loni v květnu do televizních kamer politik z ČSSD.

Netolický tak patří do poměrně velké skupiny lidí, která nyní vítá, že ministerstvo dopravy začalo pro vládu připravovat návrh, aby se dosud hájená území uvolnila.

Mluvčí ministerstva Martin Brychta přípravu materiálu potvrdil s dovětkem, že nyní je v meziresortním připomínkování. Poté návrh projednají všechny úřady v oblasti ochrany životního prostředí, nutné bude i posouzení vlivu této změny na přírodu, takzvaná EIA, což se automaticky týká všech větších územních změn. Nakonec o návrhu rozhodne vláda. „Zatím je předpoklad, že se tak stane letos v říjnu,“ uvedl Brychta.

Splavnění Labe do Pardubic se stále alespoň na papíře chystá

Protože už při loňském nástupu do vlády se zástupci současné pětikoalice proti plánu vodního kanálu výrazně vymezili, lze předpokládat, že návrh na zrušení blokací ve vládě projde.

S kanálem mezi třemi řekami úzce souviselo splavnění naší největší řeky až do Pardubic. Zatím se totiž lodě dostanou jen do Chvaletic.

„Splavnění Labe do Pardubic je základním předpokladem realizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe,“ uvedl Netolický a vysvětlil, že kanál měl začínat východně od Pardubic a měl překonávat 90 kilometrů až po řeku Moravu.

Nicméně samotné splavnění Labe až do krajského města není u ledu. Avšak už roky se odborníkům nedaří najít vhodnou cestu nad Přeloučí, kterou by schválili ekologové i úřady. Přetahování a soudy zejména kvůli lokalitě Slavíkovy ostrovy už trvají od roku 2008.

Momentálně proto Ředitelství vodních cest připravuje jiné řešení trasy vodní cesty. Dá se říct, že úředníci pochopili, že ekology v dané věci nedokáží přetlačit, a budou proto hledat „objížďku“ unikátní přírodní lokality. Většině politiků z radnice či z vedení Pardubického kraje splavnění Labe do Pardubic nevadí.

„Když bychom se podívali, co je vlastně otázka splavnění a co vlastního kanálu Labe-Odra, tak to musíme rozdělit. Splavnění Labe je dílo ve stávající řece a nijak zásadně nás to neomezuje,“ porovnal rozdíl s kanálem primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.