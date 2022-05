Loď Arnošt je v horším stavu, než se čekalo. Výletníky v létě nejspíš nesveze

Už roky patří loď Arnošt z Pardubic k jaru a létu v krajském městě. Tisíce lidí ji využívají každou sezonu k výletům do Kunětic či Přelouče. Na palubě se také pořádají večírky nebo svatby.

Letos však bude kotviště u enteria areny minimálně přes celé léto prázdné. „Arnošt se na vodu vrátí nejspíše až v září,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Loď těžké jeřáby dostaly na břeh začátkem března. V tu chvíli se zdálo, že by za pár týdnů mohla putovat zpět na hladinu Labe. Alespoň takový byl plán.

„Prohlídka lodi je načasovaná před hlavní letní sezonou tak, aby se stihly případné opravy do června a se začátkem letních prázdnin se Arnošt vrátil do přístavu za arénou. To je samozřejmě ideální scénář, ale termín návratu lodi na vodu se bude odvíjet podle skutečného stavu lodi a náročnosti oprav,“ uvedla Jitka Malinská, mluvčí dopravního podniku, který se o loď stará.

Jenže jak už to u starých strojů bývá, ukázalo se, že běžná údržba stačit nebude. „Loď je nyní rozebraná, aby bylo přístupné všechno, co je potřeba, lodní registr dělal do konce dubna všechny rentgenové zkoušky. Čekáme, až budeme mít definitivní protokol, z něj bude jasné, co musíme a co nemusíme dělat,“ řekl Pelikán.

Už teď ale dopravní podnik ví, že výletní loď na vodu na začátku léta nevypluje. A je otázka, kdy se tak stane. Pesimistické vize naznačují, že by to mohlo být až za rok.

„Víme, že rozsah prací bude takový, že léto pravděpodobně nestihneme, a hrajeme o zahájení sezony v září. Když je příjemný podzim, tak i v září je na lodi rušno,“ doplnil Pelikán, kterého mrzí, že lidé o zábavu na lodi přijdou. Po dvou letech, kdy provoz značně omezovala epidemie koronaviru, nyní vystavila stopku nutná generálka.

„Na infolinku denně volají lidé a chtějí si rezervovat jízdu lodí nebo objednat poukázku pro někoho k narozeninám. Bohužel jim nemůžeme vyhovět,“ uvedl Pelikán.

Cena opravy zatím není jasná

Konečná cena za opravy vzejde až z kompletní prohlídky. Určitě se ale musí opravit elektroinstalace nebo vyměnit vybavení v kuchyni. Rentgeny pak odhalí, jak je na tom například ocelová konstrukce.

„S financováním této, po deseti letech provozu nejnáročnější akce vypomáhá město Pardubice částkou 2,5 milionu korun. Konečná částka bude však jasná až po provedení prohlídky lodi na souši a po provedení prohlídek stavu pláště lodi a vnitřních nádrží,“ uvedla Jitka Malinská.

10. března 2022

Arnošt z Pardubic, jediná loď, která v Pardubicích vozí výletníky, je od března ve firmě Jesko CZ v obci Hlavečník na Pardubicku. V Přelouči, kam ji dotáhl remorkér, ji jeřáby přemístily na nákladní soupravu, která ji dále převezla jako nadměrný náklad po silnici.

„Celá souprava má přes 80 tun. Most přes Labe, který potřebujeme překonat, je jenom jediný, který můžeme použít. Celá trasa je přes 100 kilometrů dlouhá,“ komentoval složitou cestu za opravou Tomáš Pelikán.

Výletní loď byla vyrobena v roce 2001 a v roce 2011 byla zmodernizována. Z domovského přístaviště za zimním stadionem v Pardubicích se Arnošt vydává směrem na Brozany, Kunětice nebo na Srnojedy a také do Přelouče. Jde o čtyřhodinovou trasu, takže tam nebo zpátky jezdí pasažéři historickými autobusy.