Sportovní park v Pardubicích nabídne 54 disciplín na 23 stanovištích

Dva víkendy a pět pracovních dnů k tomu. Na konci prvního srpnového týdne vypukne sportovní šílenství, které svým rozsahem nemá v kraji ani v blízkém okolí konkurenci.



„Přes školy a školky jsme už poslali mezi lidi dva tisíce hracích karet. Celkem jsme jich prodali už zhruba šest tisíc. Další se jistě prodají těsně před akcí nebo během ní. Sportujících dětí tak bude opět hodně,“ uvedl manažer Sportovního parku Pardubice Pavel Stara.

I z dalších čísel je patrné, o jak výjimečnou událost se jedná. V parku Na Špici vyroste 19 stanovišť plus čtyři alternativní. Na nich se představí na 67 různých klubů a dalších subjektů, jejichž členové budou zájemcům ukazovat 54 různých sportů a disciplín.

„Stále je to tak, že park je vlastně nejúspěšnější náborová akce. Oddíly si při něm mohou velmi vhodně a lehce doplnit členskou základnu,“ uvedl s odkazem na minulé úspěšné ročníky náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Když se park konal v roce 2016 poprvé, měl přídomek olympijský. To samé by se mohlo opakovat letos, ale nakonec to tak nebude. Pořadatelé se nechtěli na hry v Japonsku vázat.

„Nakonec to vyšlo tak, že my budeme park startovat během víkendu, kdy hry budou končit. Ale má to i své výhody. Určitě budeme do Pardubic lákat naše olympioniky, které si zájemci budou moci vyfotit nebo se jich ptát na zážitky z Tokia,“ uvedl Pavel Stara s tím, že jednoho účastníka her uvidí lidé prakticky jistě.

Na největší sportovní akci planety se totiž šokujícím způsobem dostal s basketbalovým týmem i rozehrávač BK JIP Pardubice Tomáš Vyoral. A jelikož Pavel Stara je šéfem zmíněného klubu, dá se účast skvělého střelce v parku očekávat. „Tak tam to bude samozřejmě příkazem,“ zavtipkoval Stara.

Diplomy i medaile

Nicméně on i jeho tým má momentálně dost práce. Přípravy na událost vrcholí a lidé se prakticky nezastaví. „Opět tedy chceme dětem nabídnout hlavně možnost vyzkoušet si na stanovištích v parku Na Špici sporty všeho druhu.

Díky hrací kartě budou mít malí i velcí možnost sbírat záznamy o jednotlivých disciplínách – za zdolání 12 disciplín obdrží diplom se svým jménem a za zvládnutí 16 disciplín medaili,“ uvedla za pořadatele Alexandra Tušlová.

Nicméně park nakonec nebude mít takový rozsah, jak si organizátoři původně mysleli. Například museli vzdát myšlenky na doprovodný kulturní program. Důvod je zřejmý – pokračující opatření proti šíření čínské chřipky.

„Kulturu jsme nakonec celou zrušili. Bylo by komplikované pořádat v této době koncerty. Jinak jsme se snažili akci ponechat takovou, jak ji lidé znají z minulých let. A to včetně třeba prezentace hasičů nebo policistů, kteří dětem ukážou svou techniku i zásahy,“ doplnil Stara.

A také se budou konat masové běhy, které vždy přitáhnou i dospělé účastníky. „Součástí budou rovněž oblíbené stálice projektu – běžecký překážkový závod Gladiátor Race, běh Barvám neutečeš i běh charitativní,“ doplnila tisková mluvčí Alexandra Tušlová.

Samostatnou kapitolou jsou pak opatření, která budou v parku během sportování fungovat. Ale dá se říct, že to nebude nic dramatického. Veškeré dění se totiž bude odehrávat pod širým nebem, a tak nebude potřeba zásadních omezení.

„V prvé řadě spoléháme na zdravý rozum lidí, kteří do parku nebudou chodit ve chvíli, kdy jim není dobře. Věříme v odpovědnost lidí. Není v našich silách hlídat každého, jestli má negativní test nebo doklad o očkování. Pokud by přišla hygiena, bude na každém účastníkovi, aby prokázal své zdraví,“ uvedl Pavel Stara.

V posledních týdnech je velké téma očkování proti koronaviru u dětí. Zdálo by se tak, že park by mohl sloužit zároveň při osvětě vakcinace. Ale nebude to tak. „Myslíme, že by to nebylo úplně vhodné. Přece jen názory na očkování dětí se u lidí dost liší a nechceme zbytečně jitřit emoce,“ dodal Stara.