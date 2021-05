Koronavirus pardubický Sportovní park nezastaví ani letos, začne 7. srpna

Loni to vyšlo, a tak to zkusíme i letos. S takovou taktikou přistoupili k práci pořadatelé tradičního Sportovního parku Pardubice, který se od roku 2016 koná v parku Na Špici.



Loni akce i navzdory covidu proběhla úspěšně, a tak organizátoři doufají, že to vyjde i letos. „Je to možná trochu risk, ale ten za tu odměnu určitě stojí. Jdeme do toho, akce se připravuje,“ uvedl hlavní manažer parku Pavel Stara.

A vše jede na plné obrátky. Ostatně už končí termín, do kdy se mohou zástupci sportovních klubů hlásit o svou účast v parku.



„Přihlášky do Sportovního parku Pardubice byly zástupcům sportovních klubů rozeslány na e-mail. Všechny sportovní kluby prosíme, aby vyplnily přihlášky nejpozději do 12. května,“ uvedl Pavel Stara s tím, že se bude brát zřetel i na ty, kteří pošlou přihlášku o něco později.

Právě sportovní kluby jsou hnacím motorem celého parku. Ony se starají o sportoviště a ukazují dětem taje svých disciplín.



„Stále je to tak, že park je vlastně nejúspěšnější náborová akce. Oddíly si při něm mohou velmi doplnit členskou základnu,“ uvedl s odkazem na minulé úspěšné ročníky náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Program na soutoku Labe a Chrudimky vypukne 7. srpna a končit bude 15. srpna. Vše bude tak, jak jsou lidé zvyklí – nebudou proto chybět ani oblíbené diplomy a medaile pro děti, které splní dostatečný počet návštěv stanovišť.

„Opět tedy chceme dětem nabídnout možnost vyzkoušet si na stanovištích v parku Na Špici sporty všeho druhu. Díky hrací kartě budou mít malí i velcí možnost sbírat záznamy o jednotlivých disciplínách – za zdolání 12 disciplín obdrží diplom se svým jménem a za zvládnutí 16 disciplín medaili,“ uvedla za pořadatele Alexandra Tušlová.

Tým se nevzdává ani myšlenek na doprovodný program. U něj však bude hodně záležet na vývoji nákazy. Proto se zatím třeba žádné koncerty napevno nechystají. Ovšem některé přidružené masové akce už jsou připraveny.



„Součástí budou i oblíbené stálice projektu – běžecký překážkový závod Gladiátor Race, běh Barvám neutečeš i běh charitativní,“ doplnila tisková mluvčí Tušlová.

Když byl Sportovní park poprvé, tak nesl přídomek olympijský. Tehdy se totiž konaly hry v brazilském Riu. Po pěti letech by se to mohlo částečně zopakovat. Hry v hlavním městě Japonska Tokiu totiž budou gradovat právě o víkendu, kdy park začíná.



„Bylo by to zpestření, ale nijak se na to nevážeme. Byť by bylo fajn přivítat Na Špici třeba naše úspěšné medailisty z her,“ dodal Pavel Stara.

Podle něj však půjde především o sport a pohyb dětí, o který částečně kvůli koronaviru na měsíce zcela přišly. „To je pro nás hlavní motivace a zároveň motor,“ dodal Stara.