Obce na Pardubicku chtějí investorovi pomoci najít spalovně jiné místo

Zvrat v kauze spalovny nebezpečného odpadu to ještě není. Ale je to minimálně šance na ukončení letitého procesu, během kterého se firma AVE CZ marně snaží získat povolení na pálení 20 tisíc tun nebezpečného odpadu na západní straně Pardubic.

O potřebná razítka společnost mocně usiluje od roku 2006. Ovšem stejně tak srdnatě bojují proti Pardubice, Lázně Bohdaneč, Rybitví a další obce v okolí. Jejich zastupitelé se totiž obávají negativního vlivu na zdraví obyvatel, životní prostředí i nárůstu dopravy.

„Cesta k areálu spalovny není vůbec dělaná na to, aby po ní jezdily těžké kamiony. Původní spalovna totiž měla pálit kaly z tamní čističky vod. Žádný materiál se tak k zařízení vůbec neměl vozit. Silnice má místy jen čtyři metry, to nestačí ani na průjezd dvou kamionů vedle sebe,“ uvedl zastupitel Rybitví Darek Horník.

A právě politici ze zmíněné obce přicházejí s nápadem, jak areál využít jinak. Podle nich by bylo ideální, aby v areálu firma AVE CZ vybudovala bateriové úložiště. To má uchovávat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů. Může poskytovat rychlou záložní energii pro elektrickou síť v době vysoké poptávky.

„Bateriové úložiště by pro ně byl nový podnikatelský záměr a my se pokusíme vymyslet jiné místo pro spalovnu, které není tolik zasažené chemickým průmyslem jako Pardubicko,“ řekla starostka Rybitví Eva Šmeralová s tím, že o plánu mluvila s vedením firmy AVE.

Ovšem z vyjádření mluvčí firmy Pavly Iváckové plyne, že dohoda na stole není a že AVE CZ bude nadále pokračovat v přípravě investice bez ohledu na návrh Rybitví.

Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic

„Vnímáme snahy odklonit znovuzprovoznění spalovny průmyslových odpadů v Rybitví jinam. Aktivní jsou v tomto směru především okolní obce. My ale dál pokračujeme v našem plánu modernizace a znovuzprovoznění spalovny,“ uvedla pro ČTK jasně mluvčí.

Obce by měly postupovat společně

Starostka Rybitví proto vyzvala Pardubice, hejtmanství a obce, aby postupovaly společně. Dodala, že proti zprovoznění spalovny na Pardubicku je ohromná nevole občanů. „Trvá to už roky a roky to ještě trvat bude. Budeme se spalovně bránit do poslední možné chvíle,“ řekla starostka Šmeralová.

Proti projektu vznikla po letech druhá petice, je v elektronické i písemné podobě, má tisíce podpisů. „Její ambicí je získat stejné množství podpisů jako v roce 2009, kdy měla 50 tisíc petentů,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

„Oslovil jsem střední školy, aby se studenti zapojili jako dobrovolníci a pomohli nám sbírat podpisy,“ dodal Nadrchal, který chce jako zástupce města dál jednat s firmou AVE, aby změnila své podnikatelské záměry.

Podle starosty Srnojed Pavla Králíčka (Sdružení Alternativa) je v regionu už hodně průmyslu, kumulují se v něm negativní vlivy na obyvatelstvo, zprovoznění spalovny proto není možné. „Spalovna nemá v této oblasti místo. Ty negativní vlivy se sčítají a Pardubice a okolí jsou už nyní za hranou,“ dodal starosta.

Firma AVE CZ odpadové hospodářství se snaží získat kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA), aby mohla dál pokračovat v přípravě investice. Nezískala ho v roce 2009. Teď o něj žádá znovu. Projekt obnovení na online projednání v únoru podle ministerstva životního prostředí vyvolal u lidí velké obavy.

Společnost tak musí přepracovat dokumentaci projektu. Mimo jiné musí podle úřadu důkladně vypracovat hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví. Termín není nijak stanoven zákonem.

Podle politiků je však na hraně i to, že ministerstvo životního prostředí nechalo firmu dokumentaci EIA opět přepracovat. „Nyní podle zákona mělo ministerstvo už rozhodnout. Není možné pořád vracet dokumentaci k dodělání. Naši právníci to napadnou,“ dodal Králíček.