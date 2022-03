Pardubice uspěly. Ministerstvo přikázalo přepracovat dokumentaci spalovny

To bude znamenat minimálně výrazné zdržení celého záměru. Přitom bez kladného vyjádření k dokumentaci EIA nemá firma šanci získat všechna povolení k rekonstrukci letité spalovny.

Úředníci podle svého vyjádření vzali v potaz námitky veřejnosti i zástupců samospráv, které masově zazněly během online debaty na začátku února.

„Záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v dané lokalitě vyvolal v rámci procesu EIA enormní obavy ze zdravotních důsledků provozu spalovny a negativní reakce obyvatel širokého okolí,“ stojí v dokumentu ministerstva.

To proto považuje za nezbytné, aby především hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno velmi precizně, s využitím nejnovějších poznatků vědeckých institucí a aby poskytovalo výstižné, plně transparentní a objektivní informace srozumitelné pro odbornou i laickou veřejnost.

„Dokumentaci je tak třeba opětovně přepracovat ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k přepracované dokumentaci a uplatněné na veřejném projednání záměru,“ dodali úředníci.

Přepracování může trvat i rok

Vyjádření ministerstva lze považovat za poměrně nečekané. Zástupci firmy i odpůrci tentokrát čekali, že ministerstvo vydá kladné stanovisko. I proto se politici soustředili hlavně na to, že napadali způsob veřejného projednání, které se kvůli covidu konalo jen na internetu.

„Je to příjemné překvapení. Je to známka toho, že firma má velké problémy. Myslím, že boj proti spalovně bude nakonec úspěšný,“ uvedl bývalý zastupitel Pardubic a dlouholetý odpůrce spalovny Jan Linhart.

Podle náměstka primátora Pardubic Jana Nadrchala (ANO) je otázka, jak dlouho bude firmě trvat, než dokument doplní podle přání ministerstva.

„Určitě to je práce na měsíce, může to trvat i rok. Mám za to, že vedení AVE CZ tentokrát hodně věřilo, že dostanou kladné stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí, takže u nich zřejmě zavládne zklamání,“ uvedl politik.

Podle něj je možné, že se šéfové společnosti začnou s městem opět bavit o možném odkupu zařízení, které naposledy fungovalo v roce 2004.

„Čtu to tak, že cena nyní poněkud klesla. Je evidentní, že firma má problémy se získáním povolení, tohle celý proces, který trvá už 16 let, opět zbrzdí. Určitě se pokusíme o odkoupení spalovny znovu jednat,“ řekl Nadrchal.

Zároveň upozorňuje na to, že není vyhráno. „Je to dílčí úspěch. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby ministerstvo dalo zamítavé stanovisko. Takže z naše pohledu nic nekončí,“ dodal.

Loni v únoru se pokoušel domluvit odprodej spalovny městu, ale šéfové firmy AVE CZ ho razantně odmítli. Spalovna v Rybitví do roku 2005 patřila firmě Synthesia, která v ní pálila nebezpečný odpad zhruba deset let. Poté zařízení musela vypnout, protože neplnilo limity.

Firma AVE CZ od roku 2006 usiluje o to, aby ho mohla opravit a pálit v něm za rok 20 tisíc tun toxických odpadů ze širokého okolí.