Výtvarník padělal Fillu i Picassa, dostal podmínku a stát obrazy zlikvidoval

Výtvarník padělal celkem 33 obrazů Kamila Lhotáka, Jana Baucha, Emila Filly, Františka Muziky, Františka Foltýna, Vladimíra Sychry, Pabla Picassa, László Moholy-Nagye a dalších moderních malířů. Jednalo se především o olejomalby, které pak prodával prostřednictvím internetového aukčního portálu.

Muž trestnou činnost vykonával mezi lety 2015 až 2018, kdy prodal 24 obrazů a zbývající falzifikáty se chystal prodat dalším lidem. Z rozsudku okresního soudu, který má MF DNES k dispozici, vyplývá, že výtvarník způsobil celkovou škodu 207 981 korun.



„Nejdražší padělaný obraz prodal na veřejném portálu v aukci za 28 900 korun (jednalo se o napodobeninu díla Rudolfa Krivoše), nejmenší částku inkasoval za napodobeninu díla Václava Radimského, a to 94 korun,“ vyplývá z rozsudku.

S výjimkou tohoto nejlevnějšího obrazu, u něhož muselo být kupujícímu jasné, že jde o reprodukci, všechny ostatní napodobeniny uměleckých děl výtvarník vydával za originály. Kupující tak uvedl v omyl.

Přestože se soud kvalitou padělků explicitně nezabýval, rozhodl o jejich likvidaci. Hrozilo totiž, že by obrazy mohly být v budoucnu znovu využity k trestné činnosti.

Likvidace 33 padělků se ujal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Pokud by obrazy nepocházely z trestné činnosti a připadly by nám jako odúmrť po zemřelém bez dědiců, oslovili bychom nejdříve státní instituce. V případě, že by o ně zájem neměly, nabídli bychom je v elektronické aukci veřejnosti,“ řekla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Adéla Janů.