Pardubice budou mít nový park, propojí třídu Míru se Smilovou ulicí

Dlouhá léta to byla ostuda centra města. Bývalou tiskárnu ve Smilově ulici, nebo lépe řečeno, co z ní zbylo, si vedle potkanů oblíbili také bezdomovci nebo uživatelé drog.

Nyní se však místo výrazně změnilo. Společnost Stako na něm postavila bytové domy, které doplní obchody a také zeleň.

A té by mělo být množství větší nežli malé. Radnice se totiž s investorem dohodla na tom, že atrium nového komplexu využije na vybudování nového parčíku. Do něj se zakomponuje i stávající zahrada Národního institutu pro další vzdělávání, který stojí v ulici Za Pasáží.

„S ředitelem institutu i samotnou firmou Stako jsme na všem domluveni. Myslím, že vznikne pěkný kout v centru Pardubic. Chceme celé území zklidnit,“ uvedl primátor města Martin Charvát.

Zástupci stavební společnosti, která více než stovku bytů na bývalém brownfieldu postavila, snahu o vybudování parku a průchodu do okolních ulic podporují. „S parčíkem počítáme, to je s vedením města domluvené,“ uvedla v roce 2019 za firmu Stako Monika Langrová.

Ze strany firmy jde o celkem pochopitelný krok. Ve spodní části nových domů budou totiž obchody či prostory pro restaurace a kavárny. Otevření směrem k Pasáži a třídě Míru tak dává investorovi logiku.

„Vše bude uspořádáno do exkluzivního komplexu s vnitřním atriem osázeným bohatou zelení. Toto moderní bydlení bude formovat novou tvář této části centra Pardubic,“ stojí na webové stránce, na které je možné si objednávat i nové byty. Podle primátora však bude třeba novému parčíku udělat místo i na úkor dnešních parkovacích míst.

„Není důstojné, aby lidé vyšli z Pasáže a proplétali se mezi zaparkovanými vozy. Několik míst v ulici zrušíme. Ale myslím si, že by to nemělo být citelné. Za Pasáží je docela velké parkoviště, navíc se za Domem hudby brzy bude stavět parkovací dům. Lidé budou moci v centru zaparkovat i tak,“ doplnil primátor s tím, že jako bonus parčíku bude zkrácení cesty z třídy Míru do Sladkovského či Smilovy ulice.

„Historicky tam průchod kdysi býval. Nyní bychom ho obnovili, aby lidé nemuseli stále obcházet budovu bývalého Telecomu,“ dodal Martin Charvát z hnutí ANO.

Tiskárenská výroba zmizela ze Smilovy ulice v roce 2004. Od té chvíle se snažila firma R. S. Credit získat stavební povolení na výstavbu bytů. Roky se jí to však nedařilo, a tak po 15 letech bojů se sousedy území prodala firmě Stako.